Йдеться про тендер на реконструкцію та розширення школи №41 на вул. Макаренка, 19 у Брюховичах

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) викрила змову на закупівлях щодо реконструкції школи №41 в Брюховичах. За порушення тендерного законодавства ТОВ «ХоСаРо» та ПП «Валенс Груп» оштрафували на 68 тис. грн кожного.

Тендер на реконструкцію та розширення школи №41 на вул. Макаренка, 19 у Брюховичах оголосили ще у 2018 році. Замовником робіт була ліквідована нині Брюховецька селищна рада. Очікувана вартість робіт становила 91,6 млн грн. Участь у торгах взяли дві компанії – ТОВ «ХоСаРо» та ПП «Валенс Груп». Із пропозицією 91,6 млн грн перемогло ТОВ «ХоСаРо», при цьому пропозиція іншого учасника відрізнялася на 35,7 тис. грн.

Під час аналізу закупівлі АМКУ зʼясував, що компанії між собою узгодили дії, аби усунути конкуренцію та забезпечити перемогу ТОВ «ХоСаРо». 10 листопада комітет виніс рішення, яким визнав наявність змови між ТОВ «ХоСаРо» та ПП «Валенс Груп» та наклав 68 тис. грн штрафу на кожну.

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Валенс Груп» зареєстроване у Зубрі понад 16 років тому. Директором і власником компанії є місцевий мешканець Назар Максименко. ТОВ «ХоСаРо» зареєстроване майже 30 років тому у Львові. Власниками компанії вказані львівʼяни Володимир Хома і Володимир Мазур, які також мають бізнес на перевезеннях.

Додамо, що добудову школи №41 в Брюховичах, новий корпус якої почали будувати ще у 2016 році, профінансує ЄІБ. Цьогоріч на ці роботи виділили 191 млн грн.