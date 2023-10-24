Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) викрила змову на закупівлях щодо ремонту коридору в Львівській обласній клінічній лікарні. За порушення тендерного законодавства ТзОВ «Бербет Інжиніринг» оштрафували на 68 тис. грн. ФОПа Йосипа Стахіва оштрафувати АМКУ не зміг, оскільки його юридична особа вже ліквідована.

24 жовтня комітет виніс рішення, яким визнав наявність змови між ТзОВ «Бербет Інжиніринг» та ФОПом Йосипом Стахівим, які брали участь у тендері на ремонт коридору у хірургічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні.

АМКУ з’ясував, що під час проведення закупівлі обидва учасники торгів змовились та узгоджували дії між собою, щоб усунути конкуренцію. Комісія визнала дії обох підприємців порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. За змову на ТзОВ «Бербет Інжиніринг» наклали 68 тис. грн штрафу, а Йосип Стахів уникнув штрафу завдяки ліквідації ФОПа.

Нагадаємо, тендер на ремонт коридору у хірургічному відділенні №1 Львівська обласна клінічна лікарня оголосила ще у вересні 2021 року зі стартовою ціною 650 тис. грн. У ньому взяли участь ТзОВ «Бербет Інжиніринг», ФОП Йосип Стахів та ПП «Галінтертрейд». Переможцем торгів обрали компанію «Бербет Інжиніринг», що запропонувала виконати ремонт за 518 тис. грн. ПП «Галінтертрейд» заявило про порушення при визначенні переможця та вимагало дискваліфікувати компанію, однак 30 січня 2022 року ЛОКЛ уклала угоду з ТзОВ «Бербет Інжиніринг».

На час аукціону підприємець Йосип Стахів брав участь лише в чотирьох торгах і в усіх них змагався з «Бербет Інжиніринг». При цьому ФОП щоразу не завантажував необхідні документи і програвав конкуренту. Крім цього, власником «Бербет Інжиніринг» є Олексій Заборський з Чернівців, однак раніше він жив у Львові та в селі Городище. За тими ж адресами був прописаний і Йосип Стахів.

За даними «NGL.media», Йосип Стахів живе в селі Суховоля на Львівщині й прописаний в одному будинку з колишнім помічником депутата Львівської облради Віталія Свіщова Станіславом Ратичом. Він також вказаний як контактна особа ТОВ «Бербет Інжиніринг» і готував тендерні документи і для «Бербет Інжиніринг», і для Йосипа Стахіва.