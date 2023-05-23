Дві компанії підозрюють у змові під час торгів на ремонт коридору хірургічного відділення ЛОКЛ

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету розпочало перевірку через тендер на ремонт коридору в Львівській обласній лікарні. Компанію та ФОПа, які подались на тендер, підозрюють у змові.

Як повідомили у АМКУ, 19 травня комітет розпочав справу щодо ТзОВ «Бербет Інжиніринг» і ФОП Йосипа Стахіва, які брали участь у тендері на ремонт коридору у хірургічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні. АМКУ підозрює компанії у змові та порушенні законодавства про захист економічної конкуренції.

«Під час попереднього дослідження фактів західне МТВ виявило обставини, які можуть свідчити про узгоджену поведінку вказаних суб’єктів господарювання під час участі у закупівлі. З огляду на ці обставини відділення розпочало справу», – йдеться в повідомленні.

Тендер на поточний ремонт коридору у хірургічному відділенні №1 Львівська обласна клінічна лікарня оголосила ще у вересні 2021 року зі стартовою ціною 650 тис. грн. У ньому взяли участь ТзОВ «Бербет Інжиніринг», ФОП Йосип Стахів та ПП «Галінтертрейд». Переможцем торгів обрали компанію «Бербет Інжиніринг», що запропонувала виконати ремонт за 518 тис. грн. ПП «Галінтертрейд» заявило про порушення при визначенні переможця та вимагало дискваліфікувати компанію, однак 30 січня 2022 року ЛОКЛ уклала угоду з ТзОВ «Бербет Інжиніринг».

На час аукціону підприємець Йосип Стахів брав участь лише в чотирьох торгах і в усіх них змагався з «Бербет Інжиніринг». При цьому ФОП щоразу не завантажував необхідні документи і програвав конкуренту. Крім цього, власником «Бербет Інжиніринг» є Олексій Заборський з Чернівців, однак раніше він жив у Львові та в селі Городище. За тими ж адресами був прописаний і Йосип Стахів.

За даними антикорупційного видання «Наші Гроші. Львів», зараз Йосип Стахів живе в селі Суховоля на Львівщині й прописаний в одному будинку з колишнім помічником депутата Львівської облради Віталія Свіщова Станіславом Ратичом. Він також вказаний як контактна особа ТОВ «Бербет Інжиніринг» і готував тендерні документи і для «Бербет Інжиніринг», і для свого Йосипа Стахіва.