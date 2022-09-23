Лікарня переплатила підрядникам понад 6 млн грн під час ремонту пологового копусу

Держаудитслужба провела ревізію у Львівській обласній клінічній лікарні (ЛОКЛ) та виявила розтрату понад 8 млн грн під час ремонту пологового корпусу лікарні, а також при організації харчування пацієнтів.

У Західному офісі Держаудитслужби повідомили, що ревізія стосувалася фінансово-господарської діяльності Львівської обласної клінічної лікарні за останні два роки (з грудня 2019 до березня 2022 року).

За цей час лікарня безпідставно здійснила оплату підрядній організації 6,1 млн грн. Підрядники завищили обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту інженерних мереж та приміщень пологового корпусу лікарні.

«Зокрема, підрядна організація серед виконаних робіт зазначила зайві площі облицювання стін керамічною плиткою, покриття лінолеумом, фарбування стелі та інші ремонтні роботи. Також аудиторами встановлено, що лікарнею здійснено оплату підрядній організації за фактично неотримані дзеркала, умивальники, душові кабіни тощо. Загальна задекларована вартість виконаних підрядною організацією робіт становила 42,3 млн грн, яку повністю лікарнею оплачено», – повідомили в Держаудитслужбі.

Окрім того, за даними аудиторів, лікарня переплатила 765 тис. грн кейтеринговій компанії, яка надавала харчування пацієнтам стаціонару. Ще понад 340 тис. грн лікарня сплатила за комунальні послуги, спожиті тією самою кейтеринговою компанією при організації харчування пацієнтів лікарні.

Під час ревізії 1,3 млн грн було відшкодовано до бюджету.

За виявлені порушення посадовців лікарні притягнуть до адміністративної відповідальності. Окрім того, матеріали ревізії передано до Галицької окружної прокуратури Львова та долучено до кримінального провадження.

Нагадаємо, пологове відділення Львівської обласної лікарні відкрили наприкінці грудня минулого року. Ремонт тривав понад чотири роки та обійшовся у більше як 100 млн грн.