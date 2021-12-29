У середу, 29 грудня, у Львівській обласній клінічній лікарні після капітального ремонту відкрили пологове відділення, розташоване на вул. Некрасова. Реновації там стартували ще 4 роки тому. За цей час будівлю повністю оновили: як з вулиці, так і зсередини. Тепер маленькі мешканці Львова й області з'являтимуться на цей світ у сучасних та гідних умовах.

Оновлень у лікарні чимало, відразу помітно фасад та новенькі вікна. Реконструювали й систему опалення та замінили комунікації. Майстри помалювали стіни у всіх відділеннях: пологовому, неонатального догляду, екстрагенітальної патології та патології вагітності.

«На час нашого закриття нам дали можливість працювали в обласному перинатальному центрі. Це можливість не втратити свою кваліфікацію. Тепер наші пацієнти будуть приходити в достойніші умови, ніж ті, які ми могли запропонувати їм до ремонту», – розповідає акушер-гінеколог пологового будинку обласної клінічної лікарні Олександр Юрченко.

Отож тепер в кожній палаті є санвузли. І кімнат матері та дитини стало більше. У відділенні створили також індивідуальні пологові зали та операційні. Встановили й джакузі для породіль.

«Період відкриття є найбільш некомфортний для породіллі. Що б не кололи, не давали медикаменти, в світі дуже широко практикується перебування в першому періоді родів власне в якихось таких умовах: тепла вода, джакузі нормально відволікає, не болить», – пояснює завідувач пологового відділення обласної клінічної лікарні Володимир Солощенко.

Реконструкція пологового будинку цієї лікарні розпочалася ще у 2017 році. Ремонти затягувалися, а відкриття постійно переносилося, тож медпрацівники неодноразово збиралися на зустрічі із керівництвом лікарні.

«Були недобросовісні генпідрядники, які вигравали тендери, а пізніше блокували, не приходили на роботу. Ми їх попереджали, розривали з ними угоду. Тому воно так затягнулося і останній генпідрядник зробив майже за два роки», – розповідає генеральний директор Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка.

Усі реновації в лікарні обійшлися у 106 млн грн. Залишилося лише підключити апаратуру та все вимити, а це займе кілька тижнів. Тож перших породіль почнуть приймати вже у лютому 2022 року.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter