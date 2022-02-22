Завідувачку відділення затримали одразу після отримання нею хабара

У вівторок, 22 лютого, на хабарі 1500 доларів США затримали завідувачку профпатологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні Віру Дячкову. Завідувачка відділення отримала хабар за надання висновку щодо втрати працездатності.

У поліції та прокуратурі Львівщини розповіли, що лікарка, будучи головою лікарсько-експертної комісії, вимагала та одержала 1500 доларів США від працівника підприємства за надання висновку щодо втрати працездатності внаслідок хронічних професійних захворювань. Її затримали після передачі усієї суми хабара.

Лікарка отримала хабар від пацієнта за надання медичних висновків

Наразі тривають слідчі дії. Затриманій готують підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Їй обиратимуть запобіжний захід та клопотатимуть про відсторонення від займаної посади.

Правоохоронці не розголошують дані про затриманого на хабарі керівника відділення. За даними ZAXID.NET, затримали завідувачку профпатологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні Віру Дячкову.