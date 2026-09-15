Ексмер Рахова Віктор Медвідь вніс 333 тис. грн застави та вийшов із СІЗО
Віктору Медвідю загрожує до восьми років позбавлення волі
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Колишній міський голова Рахова Віктор Медвідь вніс 333 тис. грн застави та вийшов на волю. За розтрату майна під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Віктор Медвідь майже три роки перебував у міжнародному розшуку після того, як втік з України, виписавши собі відрядження. Посадовця двічі затримували на території ЄС. Наприкінці 2025 року його затримали в Чехії та заборонили залишати територію країни. Однак згодом він утік до Румунії, де його затримали повторно. 10 вересня його екстрадували та передали українській стороні в міжнародному пункті пропуску «Порубне».
Після прибуття до України суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 333 тис. грн застави.
«Прокуратура вважає цю суму недостатньою та оскаржуватиме рішення в апеляційному порядку. Окрім того, такий розмір застави не здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, враховуючи його попередні спроби уникнути правосуддя», – зазначили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 15 вересня.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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Як стало відомо ZAXID.NET, заставу за Віктора Медвідя внесли в повному обсязі. За ухвалою суду він має прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним викликом, не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальній справі та здати на зберігання свій закордонний паспорт.
Віктора Медвідя підозрюють у причетності до схеми із завищення вартості робіт під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру. Йому інкримінують службове підроблення та розтрату чужого майна, вчинене за попередньою змовою (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.) Санкція статей передбачають до восьми років позбавлення волі.