Політику загрожує 8 років тюрми

Віктора Медвідя, який у 2023 році втік в ЄС з України, екстрадували на Закарпаття. Суд взяв його під варту з можливістю внесення застави.

Йдеться про колишнього мера Рахова, який керував містом з 2015 року. Першу каденцію йому забезпечила перемога партії «Єдиний центр» Віктора Балоги, вдруге Віктор Медвідь став міським головою від «Слуги народу».

Віктор Медвідь втік з України на тлі скандалу зі своїм заступником, який отримав підозру за привласнення 2,2 млн грн на будівництві реабілітаційного центру.

Через тиждень після затримання підлеглого – 30 червня 2023 року – Віктор Медвідь оформив собі відрядження до румунської комуни Бістра нібито на зустріч для написання спільного грантового проєкту та виїхав з України.

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21 липня 2023 року МВС оголосило мера Рахова у розшук, а 4 серпня на сайті Рахівської міськради з’явилася заява про дострокове складення повноважень Віктора Медвідя зі зверненням політика. У ньому мер заявив, що не дозволяв «договорняків» та боровся проти «забаганок окремих людей та депутатів, які намагалися отримати шматки землі», а ще не дозволяв «лісовим урядовцям» здійснювати їх «нечисті плани».

Депутати Рахівської міськради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови з другої спроби. Йому заочно оголосили підозру у підробленні документів та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою людей (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.

У понеділок, 14 серпня, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили ZAXID.NET, що Віктора Медвідя екстрадували в Україну. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 332,8 тис. грн застави.