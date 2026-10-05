Рятувальники транспортували тіло загиблого до села Татарів

Поблизу гори Хом’як на Прикарпатті втратив свідомість і помер 65-річний екскурсовод з Яремчі. За попередньою інформацією правоохоронців, загиблий мав серцево-судинні захворювання.

Як зазначили в Головному управлінні ДСНС Івано-Франківської області, інцидент стався 3 жовтня. Гірським рятувальникам повідомили, що чоловіку стало зле біля вершини Хом’яка.

«Рятувальники з Ворохти прибули до місця події та виявили чоловіка без ознак життя. Його тіло після проведення слідчих дій транспортували до села Татарів і передали працівникам поліції», – розповіли у ДСНС.

У поліції Івано-Франківської області розповіли ZAXID.NET, що загиблий був екскурсоводом.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Мешканець Яремчі 1961 року народження мав серцево-судинні захворювання. У висновку сімейного лікаря йдеться про раптову смерть», – сказали правоохоронці.

Нагадаємо, влітку 2025 року на туристичному маршруті до гори Хом’як виявили загиблого мешканця Дніпра, а в серпні 2026 року у Карпатах померла 53-річна туристка. Вона зірвалася з водоспаду під час спуску з гори Говерла.