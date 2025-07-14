Гора Хом'як (1542 м) є популярною локацією пішохідних маршрутів вихідного дня

В Івано-Франківській області на маршруті до гори Хом’як виявили загиблого мешканця Дніпра. Щоб з’ясувати причини смерті, тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області 14 липня, тіло знайшли на «зеленому» маршруті до вершини гори Хом’як, розташованої на території Поляницької громади.

Тіло знайшли на «зеленому» маршруті до вершини гори Хом’як. Фото Ратуші

«Загиблий – мешканець Дніпра 2000 року народження. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено, його направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». Остаточно справу кваліфікують після результатів судмедекспертизи.

Зазначимо, гора Хом'як (1542 м) є популярною локацією пішохідних маршрутів вихідного дня. Вершина розташована у південно-східній частині Ґорґан і найлегше піднятися на неї з сіл Яблуниця і Поляниця. Орієнтиром для туристів слугує гірськолижний курорт «Буковель».