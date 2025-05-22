Тіло загиблого виявила туристична група

У четвер, 22 травня, з гори Піп Іван, що на Чорногірському хребті, спустили тіло загиблого мешканця Львівщини. Причину його смерті встановлюють правоохоронці.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, померлого чоловіка неподалік вершини Піп Івану виявили троє туристів по обіді 21 травня.

«На місце події негайно вирушили рятувальники, які взаємодіяли з правоохоронцями. Після завершення слідчих дій, до транспортування тіла з важкодоступної гірської місцевості залучили гірських рятувальників з селища Верховина», – зазначили в ДСНС.

Загиблим виявився 34-річний мешканець Львівської області. Обставини його смерті з’ясовує поліція.

Зазначимо, за останні три дні це вже другий випадок загибелі людей в Карпатах. Нещодавно на Драгобраті 60-річний турист з Києва зірвався зі снігового карниза і загинув.