Гірським туристичним маршрутом Рахівського району йшли шестеро чоловік

У неділю, 18 травня, під час проходження маршруту групою туристів поблизу полонини Драгобрат на Закарпатті зі снігового карниза зірвався киянин. Тіло загиблого передали правоохоронцям, відкрито кримінальну справу.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 19 травня, гірським туристичним маршрутом Рахівського району йшли шестеро чоловік.

«О 14:17 на лінію “112” надійшло повідомлення про те, що в районі полонини Драгобрат зі снігового карниза зірвався киянин 1964 р.н. О 18:30 рятувальники вилучили тіло загиблого зі снігового намету та доправили до урочища “Свидовець”, де передали працівникам поліції. Залучались гірські пошуково-рятувальні відділення с. Кваси та селища Ясіня», – зазначили рятувальники.

Туристичну групу супроводили до колиби «Перемичка», медичної допомоги вони не потребували. Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан повідомила ZAXID.NET, що слідчі відкрили провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».