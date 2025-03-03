Подія сталася поблизу підйомника «Карпатська Чайка»

Під час катання на лижах поблизу підйомника «Карпатська Чайка» гірськолижного комплексу «Драгобрат» загинув 48-річний киянин. У поліції відкрили кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок».

Подія сталася о 14:45 1 березня. Лижник зірвався зі снігового карниза поблизу підйомника, розповіли 3 березня у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

«О 15:10 його знайдено без ознак життя, о 19:00 транспортовано до урочища Свидовець і передано працівникам поліції. Для цього залучалось гірське пошуково-рятувальне відділення с. Кваси», – зазначили в ДСНС.

У поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що відкрили провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».