Володимир Зеленський прокоментував атаку дронів на свій літак

Володимир Зеленський розповів, що росіяни нещодавно двічі намагалися атакувати його літак безпілотниками. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу CBS News, опублікованому у вівторок, 15 вересня.

У середу, 9 вересня, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере в ефірі норвезького громадського мовника NRK повідомив, що літак Володимира Зеленського під час вильоту з аеропорту Кишинева в Молдові «ледь не зіткнувся» з дроном.

В інтервʼю телеканалу CBS News у вівторок, 15 вересня, Володимир Зеленський уточнив, що росіяни здійснили дві спроби атакувати його літак. Другий випадок стався, коли він повертався до України також через аеропорт у Кишиневі. За словами президента України, тоді у повітряний простір Молдови зайшли один або два дрони.

«Мій президентський літак перебував у Молдові, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому – знову через Кишинів – вони вчинили так само», – розповів Володимир Зеленський.

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CBS News також зауважує, що раніше члени президентської делегації повідомляли, що не знають, чи був цей інцидент навмисним. Однак зараз Володимир Зеленський розповів, що такі дії росіян – частина їхньої стратегії, спрямованої на залякування президента України та інших іноземних лідерів.

Крім того, Володимир Зеленський прокоментував російську атаку на пасажирський поїзд на станції «Ягодин» біля кордону з Польщею. Тоді поруч із атакованим потягом перебував також дипломатичний поїзд, яким з України поверталися європейські посадовці, зокрема колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Крім того, на станції «Ягодин» перебував й колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Пасажирів дипломатичного потяга евакуювали через загрозу ударів російськими дронами.

На думку президента України, росіяни розуміли, що потягом їде іноземна делегація.

«Можливо, вони не знали, що там були американці, або ж, навпаки, знали – адже я їм не довіряю. Гадаю, вони знали. У цьому потязі їхали європейці, американці, велика делегація, і вони завдали удару», – наголосив Володимир Зеленський.

До слова, у грудні 2025 року стало відомо, що невідомі дрони переслідували літак Володимира Зеленського під час візиту до Ірландії.

Нагадаємо, удар російського дрона по пасажирському поїзду на кордоні з Польщею стався 13 вересня. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав локомотив поїзда, постраждалих не було.

Згодом німецький журнал Der Spiegel повідомив, що цією ж колією рухався спеціальний поїзд з європейськими посадовцями. Зокрема, на борту перебували радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Того ж дня «Укрзалізниця» підтвердила, що дипломатичний поїзд був поруч із тим, що потрапив під російський удар. Там також повідомили, що ціллю росіян міг бути саме спецпоїзд, оскільки він вирушив раніше запланованого часу – графік оперативно скоригували через повітряну тривогу.

Російські атаки на залізничну інфраструктуру прокоментував Борис Джонсон. Він назвав пасажирів та співробітників «Укрзалізниці» справжніми героями, а також закликав партнерів України посилити допомогу. Зокрема, експремʼєр Великої Британії наголосив на необхідності надати Україні засоби ППО та передати російські заморожені активи.