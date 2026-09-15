Загальна сума штрафів майже 1,2 млн грн

Від початку 2026 року управління транспорту Львівської міської ради склало 705 актів про порушення умов договорів із перевізниками. Загальна сума штрафів 1, 198 млн грн. Найчастіше перевізників штрафували через недостатню кількість автобусів на маршрутах. Про це повідомили в управлінні транспорту ЛМР, у вівторок, 15 вересня.

Найбільше порушень стосувалося невипуску автобусів на маршрути. За це від початку року склали 496 актів, а сума штрафів становить 843,2 тис. грн. У коментарі ZAXID.NET керівник управління транспорту ЛМР Олег Партика розповів, що на кожному з маршрутів випускали менше, ніж 70% транспорту. Однак якого перевізника найбільше оштрафували, Олег Партика не відповів: «Я не хочу виділяти когось кращого чи когось гіршого».

Ще 80 актів на 136 тис. грн перевізники отримали через незадовільний санітарний стан салонів. За несправні або неввімкнені кондиціонери у теплий період року склали 59 актів на 100,3 тис. грн. Олег Партика уточнив, що штрафували лише ті автобуси, які обладнані кондиціонерами, але водії їх не вмикали.

Окремо контролюють, як водії під'їжджають до зупинок. Із кінця липня у Львові за непід'їзд автобусів до бордюрів склали 70 актів на загальну суму 119 тис. грн.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Контроль охоплює весь комплекс вимог до роботи громадського транспорту – від виконання затвердженого випуску до комфорту, чистоти та належної організації посадки пасажирів. Його метою є не просто застосування штрафів, а забезпечення належного виконання перевізниками своїх зобов’язань», – сказав керівник управління транспорту ЛМР Олег Партика.

За його словами, щоденний моніторинг дозволяє міській владі оперативно виявляти проблеми та вимагати від транспортних компаній виконання договірних зобов'язань і належної якості обслуговування пасажирів.