На Львівщині обрали перевізників для 34 автобусних маршрутів

На Львівщині визначили перевізників, які обслуговуватимуть 34 автобусні маршрути. Йдеться про 17 приміських та 17 міжміських маршрутів. Про результати конкурсу повідомив департамент дорожнього господарства Львівської ОВА.

На 27 конкурсних об’єктах визначили переможців, з якими планують укласти договори на п’ять років. Ще сім перевізників допустили до роботи за умови виконання інвестиційних зобов’язань. Із ними договори укладатимуть на один рік.

На одному з об’єктів також визначили перевізника, який посів друге місце. Ще на один маршрут не подався жоден перевізник.

Перед засіданням конкурсного комітету робоча група перевірила документи претендентів та інформацію від уповноважених органів. За результатами перевірки трьох перевізників не допустили до участі на семи конкурсних об’єктах.

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Загалом із конкурсу вибули 15 пропозицій, зокрема 11 відхилили через порушення встановлених умов, а ще від чотирьох перевізники відмовилися самостійно.