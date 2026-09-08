Зміни запровадять на кілька годин через забіг

В неділю, 13 вересня, у Львові тимчасово змінять рух громадського транспорту через проведення благодійного забігу Meest Run the World – 2026. Зміни стосуватимуться більше 30-ти автобусних маршрутів, а також низки трамваїв, повідомляє пресслужба ЛМР.

Зміни діятимуть з 8:50 до 11:00. У цей період частина автобусів курсуватиме за скороченими або об’їзними маршрутами, а маршрути деяких автобусів розділять на два. Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок.

Автобуси через центр курсуватимуть так:

№1А – Дубляни – вул. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. Франка – вул. Князя Романа – пл. Галицька (в обидві сторони);

№3А – з вул. Стрийської до пл. Князя Ярослава Осмомисла («Добробут»);

№5А – з Винник до пл. Князя Ярослава Осмомисла («Добробут»);

№6А – з Рясного-2 до вул. Городоцької (ТЦ «Магнус»);

№8А – з Брюхович до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського, у зворотному напрямі – вул. Варшавською;

№9 – Муроване – вул. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. Франка – пл. Франка – вул. Вітовського – вул. Академіка Сахарова – далі за маршрутом;

№12 – вул. Миколайчука – вул. Грінченка – Автостанція №2 (в обох напрямах);

№15 – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. Франка – вул. Зелена;

№17 – у напрямі вул. Миколайчука через вул. Городоцьку – Шевченка – Клепарівську – Єрошенка – Липинського – просп. Чорновола; у напрямі вул. Курмановича – без змін;

№20 працюватиме двома частинами: вул. Польова – вул. Долинського – вул. Замарстинівська та Левандівка – вул. Городоцька (ТЦ «Магнус»);

№21 – ТЦ «Три Слони» – вул. Дорошенка (Головна пошта);

№22 – до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського, у зворотному напрямі – вул. Варшавською;

№25 – з вул. Стрийської до вул. Городоцької (ТЦ «Магнус»);

№29 – з Винників до пл. Князя Я. Осмомисла («Добробут»);

№31 – у напрямі Галицького перехрестя через вул. Городоцьку – Шевченка – Клепарівську – Єрошенка – Липинського – просп. Чорновола; до залізничного вокзалу – без змін;

№34 – у напрямі вул. Грінченка через вул. Городоцьку – Шевченка – Клепарівську – Єрошенка – Липинського – просп. Чорновола; до Білогорщі – без змін;

№37 – двома частинами: вул. Підголоско – просп. Чорновола – вул. Липинського та вул. Хоткевича – пл. Князя Ярослава Осмомисла («Добробут»);

№39 – з вул. Богданівської до пл. Галицької;

№41 – у напрямі Галицького перехрестя через вул. Городоцьку – Шевченка – Клепарівську – Єрошенка – Липинського – просп. Чорновола; у напрямі вул. Сихівської – без змін;

№43 – вул. Бандери – вул. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Д. Вітовського – пл. Франка – вул. Франка – вул. Зелена – далі за маршрутом;

№45 – ТРЦ «Вікторія Гарденс» – вул. Княгині Ольги – вул. Вітовського – вул. Франка – вул. Барвінських;

№46 – через вул. Миколайчука – Мазепи – Грінченка – Хмельницького – Гайдамацьку – Замарстинівську – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Данила Галицького – Підвальну – пл. Митну – пл. Соборну – вул. Франка;

№47А – двома частинами: Рясне-2 – перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського та Санта Барбара – пл. Галицька;

№48 – через вул. Б. Хмельницького – Гайдамацьку – Замарстинівську – Підвальну – Франка – пл. Франка – Вітовського – Сахарова;

№51 – двома частинами: ТРЦ «Вікторія Гарденс» – вул. Городоцька (ТЦ «Магнус») та Галицьке перехрестя – просп. Чорновола – вул. Липинського;

№52 – у напрямі вул. Варшавської буде скорочений до вул. Городоцької (ТЦ «Магнус»);

№53 – через вул. Хмельницького – Гайдамацьку – Замарстинівську – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Данила Галицького – Підвальну – пл. Митну – пл. Соборну – вул. Франка;

№55А, 56А – до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського, у зворотному напрямі – вул. Варшавською;

№57 – до пл. Князя Ярослава Осмомисла («Добробут»);

№58, 59 – до станції «Підзамче»;

№61 – двома частинами: с. Підрясне – вул. Городоцька (ТЦ «Магнус») та с. Підбірці – пл. Князя Ярослава Осмомисла («Добробут»);

№63 – до станції «Підзамче»;

№84 – двома частинами: Рудне – вул. Городоцька (ТЦ «Магнус») та вул. Щурата – перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського;

№92 – у напрямі вул. Вашингтона буде скорочений до вул. Городоцької (ТЦ «Магнус»).

Трамваї на час марафону курсуватимуть так:

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№1 – залізничний вокзал – вул. Вітовського – пл. Франка – вул. Франка – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. Мечникова – Погулянка;

№2 – вул. Коновальця – вул. Вітовського – пл. Франка – вул. Франка – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. Пасічна;

№6, 9 – залізничний вокзал – вул. Вітовського – пл Франка – вул. Франка – вул. Підвальна – вул. Замарстинівська – вул. Хмельницького – вул. Промислова (трамвайне депо);

№7 – Погулянка – вул. Мечникова – вул. Личаківська – вул. Підвальна – вул. Замарстинівська – вул. Хмельницького – вул. Промислова (трамвайне депо).

Після 11:00 громадський транспорт має повернутися до звичних схем руху.