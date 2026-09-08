Через благодійний забіг у Львові змінять рух понад 30 автобусів
Зміни діятимуть з 8:50 до 11:00
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В неділю, 13 вересня, у Львові тимчасово змінять рух громадського транспорту через проведення благодійного забігу Meest Run the World – 2026. Зміни стосуватимуться більше 30-ти автобусних маршрутів, а також низки трамваїв, повідомляє пресслужба ЛМР.
Зміни діятимуть з 8:50 до 11:00. У цей період частина автобусів курсуватиме за скороченими або об’їзними маршрутами, а маршрути деяких автобусів розділять на два. Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок.
Автобуси через центр курсуватимуть так:
- №1А – Дубляни – вул. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. Франка – вул. Князя Романа – пл. Галицька (в обидві сторони);
- №3А – з вул. Стрийської до пл. Князя Ярослава Осмомисла («Добробут»);
- №5А – з Винник до пл. Князя Ярослава Осмомисла («Добробут»);
- №6А – з Рясного-2 до вул. Городоцької (ТЦ «Магнус»);
- №8А – з Брюхович до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського, у зворотному напрямі – вул. Варшавською;
- №9 – Муроване – вул. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. Франка – пл. Франка – вул. Вітовського – вул. Академіка Сахарова – далі за маршрутом;
- №12 – вул. Миколайчука – вул. Грінченка – Автостанція №2 (в обох напрямах);
- №15 – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. Франка – вул. Зелена;
- №17 – у напрямі вул. Миколайчука через вул. Городоцьку – Шевченка – Клепарівську – Єрошенка – Липинського – просп. Чорновола; у напрямі вул. Курмановича – без змін;
- №20 працюватиме двома частинами: вул. Польова – вул. Долинського – вул. Замарстинівська та Левандівка – вул. Городоцька (ТЦ «Магнус»);
- №21 – ТЦ «Три Слони» – вул. Дорошенка (Головна пошта);
- №22 – до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського, у зворотному напрямі – вул. Варшавською;
- №25 – з вул. Стрийської до вул. Городоцької (ТЦ «Магнус»);
- №29 – з Винників до пл. Князя Я. Осмомисла («Добробут»);
- №31 – у напрямі Галицького перехрестя через вул. Городоцьку – Шевченка – Клепарівську – Єрошенка – Липинського – просп. Чорновола; до залізничного вокзалу – без змін;
- №34 – у напрямі вул. Грінченка через вул. Городоцьку – Шевченка – Клепарівську – Єрошенка – Липинського – просп. Чорновола; до Білогорщі – без змін;
- №37 – двома частинами: вул. Підголоско – просп. Чорновола – вул. Липинського та вул. Хоткевича – пл. Князя Ярослава Осмомисла («Добробут»);
- №39 – з вул. Богданівської до пл. Галицької;
- №41 – у напрямі Галицького перехрестя через вул. Городоцьку – Шевченка – Клепарівську – Єрошенка – Липинського – просп. Чорновола; у напрямі вул. Сихівської – без змін;
- №43 – вул. Бандери – вул. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Д. Вітовського – пл. Франка – вул. Франка – вул. Зелена – далі за маршрутом;
- №45 – ТРЦ «Вікторія Гарденс» – вул. Княгині Ольги – вул. Вітовського – вул. Франка – вул. Барвінських;
- №46 – через вул. Миколайчука – Мазепи – Грінченка – Хмельницького – Гайдамацьку – Замарстинівську – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Данила Галицького – Підвальну – пл. Митну – пл. Соборну – вул. Франка;
- №47А – двома частинами: Рясне-2 – перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського та Санта Барбара – пл. Галицька;
- №48 – через вул. Б. Хмельницького – Гайдамацьку – Замарстинівську – Підвальну – Франка – пл. Франка – Вітовського – Сахарова;
- №51 – двома частинами: ТРЦ «Вікторія Гарденс» – вул. Городоцька (ТЦ «Магнус») та Галицьке перехрестя – просп. Чорновола – вул. Липинського;
- №52 – у напрямі вул. Варшавської буде скорочений до вул. Городоцької (ТЦ «Магнус»);
- №53 – через вул. Хмельницького – Гайдамацьку – Замарстинівську – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Данила Галицького – Підвальну – пл. Митну – пл. Соборну – вул. Франка;
- №55А, 56А – до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського, у зворотному напрямі – вул. Варшавською;
- №57 – до пл. Князя Ярослава Осмомисла («Добробут»);
- №58, 59 – до станції «Підзамче»;
- №61 – двома частинами: с. Підрясне – вул. Городоцька (ТЦ «Магнус») та с. Підбірці – пл. Князя Ярослава Осмомисла («Добробут»);
- №63 – до станції «Підзамче»;
- №84 – двома частинами: Рудне – вул. Городоцька (ТЦ «Магнус») та вул. Щурата – перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського;
- №92 – у напрямі вул. Вашингтона буде скорочений до вул. Городоцької (ТЦ «Магнус»).
Трамваї на час марафону курсуватимуть так:Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- №1 – залізничний вокзал – вул. Вітовського – пл. Франка – вул. Франка – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. Мечникова – Погулянка;
- №2 – вул. Коновальця – вул. Вітовського – пл. Франка – вул. Франка – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. Пасічна;
- №6, 9 – залізничний вокзал – вул. Вітовського – пл Франка – вул. Франка – вул. Підвальна – вул. Замарстинівська – вул. Хмельницького – вул. Промислова (трамвайне депо);
- №7 – Погулянка – вул. Мечникова – вул. Личаківська – вул. Підвальна – вул. Замарстинівська – вул. Хмельницького – вул. Промислова (трамвайне депо).
Після 11:00 громадський транспорт має повернутися до звичних схем руху.