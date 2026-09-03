Чеські тролейбуси мають надійти до Львова у листопаді

Львів отримає 14 вживаних чеських тролейбусів, натомість передасть частину свого парку Чернігову й Одесі, які потерпають від російських обстрілів. Про це, у четвер, 3 вересня повідомив у фейсбуці депутат Закарпатської обласної ради V–VI скликань, колишній голова тієї ж ради, а сьогодні власник українсько-чеського БФ «Віза» Володимир Чубірко.

У четвер, 3 вересня, Володимир Чубірко опублікував фото із міським головою Львова Андрієм Садовим на балконі львівської мерії та написав про завершення підготовки до передачі 14 тролейбусів від Чехії для Львова.

«Це важлива ініціатива від міжнародних партнерів, яка об’єднує українські громади у часи війни. У свою чергу, Львів передасть частину свого парку електротранспорту Одесі та Чернігову, які регулярно потерпають від російських атак», – йдеться у дописі Чубірка.

За його словами, передача транспорту має відбутись у листопаді 2026 року.

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«Тролейбуси – це не просто транспорт. Це можливість забезпечити людям стабільне та безпечне сполучення, а для міст, що працюють у надзвичайно складних умовах, така підтримка має особливе значення. Сьогодні з паном Андрієм ми опрацювали організаційні та технічні питання. На листопад заплановано перевезення тролейбусів і урочисте вручення відповідних документів», – додав депутат.

Нагадаємо, у квітні 2026 року керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило повідомив, що восени Львів безкоштовно отримає партію вживаних тролейбусів із чеського міста Їглава. Але тоді мова йшла про 11 машин.

Львів уже має досвід експлуатації вживаних чеських тролейбусів. У 1997 році та в 2012–2014 роках місто отримувало Škoda 14Tr і Škoda 15Tr із чеських міст.

Нині тролейбусний парк Львова налічує 87 машин, 82 з яких задіяні у пасажирських перевезеннях. Основу парку становлять 60 низькопідлогових тролейбусів Electron E191 2014–2016 та 2019 років випуску. Також місто експлуатує сім тролейбусів ЛАЗ Е183 2006–2007 років та 17 чеських Škoda 14Tr, виготовлених у 1989–2003 роках. Окремо на балансі залишаються старіші машини, які наразі не використовують для регулярних перевезень.