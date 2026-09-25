Судячи із візуалізацій, мова про будівництво двоповерхової споруди

У Львові для Першого територіального медичного об’єднання збудують новий корпус для тимчасового проживання пацієнтів. Про це повідомили під час засідання виконкому 25 вересня.

До Львівської міськради надійшло звернення щодо нового будівництва корпусу для проживання та відпочинку (тимчасового перебування) пацієнтів КНТ «1 територіальне медичне об’єднання Львова» в районі Збоїща, вулиці Пилипа Орлика. Заявником є Перше ТМО.

«Пропонується формування фактично такого корпусу, який буде використовуватися і для потреб онкохворих пацієнтів нашої лікарні. Тут буде забезпечено доступність, необхідне паркування, елементи медичного супроводу і самі простори для відпочинку та проживання пацієнтів», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Судячи із візуалізацій, мова про будівництво двоповерхової споруди. Посадовець зазначив, що міськрада готує позитивний наказ щодо цього звернення.

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Нагадаємо, що на вул. Миколайчука у Львові збудують ще один комплекс соціального житла. Тут планують звести тисячу квартир для приблизно двох тисяч людей. На ділянці поруч уже відкрили перший соціальний будинок, в якомуживуть пацієнти, які проходять реабілітацію в центрі «Незламні».