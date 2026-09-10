Інцидент стався 9 вересня поблизу Покровського собору

У Рівному між пасажирами тролейбуса та 36-річною контролеркою виник конфлікт під час перевірки оплати за проїзд. Невідомий вдарив жінку в голову. Її госпіталізували в лікарню зі струсом мозку. Про це у четвер, 10 вересня, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Інцидент стався 9 вересня близько 14:00 на вулиці Соборній поблизу Покровського собору. За даними слідства, під час перевірки оплати за проїзд між контролеркою та групою пасажирів виник словесний конфлікт. Під час суперечки невідома людина вдарила жінку рукою в потилицю.

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Через кілька годин потерпіла відчула погіршення самопочуття та звернулася по медичну допомогу. Її госпіталізували. Медики попередньо діагностували у жінки закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

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Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає штраф, громадські або виправні роботи. Наразі поліцейські розшукують пасажира, який вдарив контролерку, та з’ясовують усі обставини події.