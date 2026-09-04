Огляд показав 0,34 проміле алкоголю у крові порушника

На вулиці Глушець у Луцьку поліцейські зупинили 61-річного водія маршрутки, який перебував за кермом напідпитку. Як з’ясувалося, суд раніше позбавив чоловіка права керувати транспортними засобами. Про це у пʼятницю, 4 вересня, повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

Про нетверезого водія правоохоронцям повідомила пасажирка маршрутки. Вона звернула увагу, що від чоловіка чути запах алкоголю.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Інспектори зупинили транспортний засіб і під час спілкування помітили у водія ознаки сп’яніння. Огляд за допомогою приладу «Драгер» показав 0,34 проміле алкоголю ( офіційно дозволена норма алкоголю для водіїв становить 0,2 проміле).

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як розповіла ZAXID.NET речниця патрульної поліції Волині Анастасія Кідрук, чоловіка раніше вже притягували до відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані. Суд позбавив його права кермувати до 2028 року.

На порушника склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння), а також адміністративні матеріали.

В управлінні транспорту Луцької міськради повідомили ZAXID.NET, що наразі з’ясовують, на якому маршруті працював водій та хто його перевізник. Після цього визначать, чи має міська влада повноваження реагувати на цей випадок.