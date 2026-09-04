У Луцьку поліція зупинила п’яного водія маршрутки, якого суд позбавив прав до 2028 року
Пасажирка звернула увагу, що від водія чути запах алкоголю
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На вулиці Глушець у Луцьку поліцейські зупинили 61-річного водія маршрутки, який перебував за кермом напідпитку. Як з’ясувалося, суд раніше позбавив чоловіка права керувати транспортними засобами. Про це у пʼятницю, 4 вересня, повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Про нетверезого водія правоохоронцям повідомила пасажирка маршрутки. Вона звернула увагу, що від чоловіка чути запах алкоголю.
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Інспектори зупинили транспортний засіб і під час спілкування помітили у водія ознаки сп’яніння. Огляд за допомогою приладу «Драгер» показав 0,34 проміле алкоголю ( офіційно дозволена норма алкоголю для водіїв становить 0,2 проміле).Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Як розповіла ZAXID.NET речниця патрульної поліції Волині Анастасія Кідрук, чоловіка раніше вже притягували до відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані. Суд позбавив його права кермувати до 2028 року.
На порушника склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння), а також адміністративні матеріали.
В управлінні транспорту Луцької міськради повідомили ZAXID.NET, що наразі з’ясовують, на якому маршруті працював водій та хто його перевізник. Після цього визначать, чи має міська влада повноваження реагувати на цей випадок.