ОГП розслідує закордонне відрядження Руслана Кравченка

Офіс генерального прокурора здійснює внутрішнє розслідування щодо відрядження Руслана Кравченка за кордон, яке він сам собі оформив. Про це у пʼятницю, 25 вересня, повідомила «Українська правда» з посиланням на коментар речниці ОГП Марʼяни Гайовської.

За словами Марʼяни Гайовської, рішення про проведення службового розслідування щодо відрядження Руслана Кравченка за кордон ухвалив виконувач обовʼязків генпрокурора Антон Ковальський 22 вересня.

«У межах розслідування перевіряється дотримання встановленого порядку оформлення та здійснення відрядження, а також обставини, які могли сприяти можливим порушенням», – цитує «Українська правда» Марʼяну Гайовську.

Вона також додала, що у разі виявлення порушення ОГП ухвалить відповідні рішення.

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Зауважимо, що службове розслідування щодо відрядження Руслана Кравченка в. о. генпрокурора призначив після того, як 21 вересня підписав його заяву на звільнення. Крім того, до початку службового розслідування з Кравченком провели розрахунок, зокрема виплатили компенсацію за невикористану відпустку.

Нагадаємо, Руслан Кравченко виїхав з України під виглядом відрядження до Парижа, яке сам собі оформив. Однак згодом «Українська правда» зʼясувала, що колишній генеральний прокурор разом із дружиною зареєстрували місце проживання у Відні. Однак Кравченки вказали адресу офісу австрійської фірми, а не житлового приміщення.

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До цього стало відомо, що ексгенпрокурор виїхав з України в ніч на 14 вересня на таксі преміумкласу львівської фірми. За день до його виїзду Україну залишила дружина колишнього генпрокурора Олександра Кравченко.