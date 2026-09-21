Руслана Кравченка звільнили з органів прокуратури

Руслан Кравченко подав заяву на звільнення з органів прокуратури. Офіс генпрокурора задовольнив заяву та звільнив Кравченка. Про це у понеділок, 21 вересня, повідомила «Українська правда» з посиланням на речницю Офісу генпрокурора Марʼяну Гайовську.

За словами Марʼяни Гайовської, після відставки з посади генерального прокурора Руслан Кравченко залишався прокурором ОГП. Його відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня Кравченко не вийшов на роботу та надіслав заяву про звільнення.

«Сьогодні (21 вересня, – ред.) від Кравченка надійшла заява на звільнення з органів прокуратури. Після звільнення з посади генерального прокурора він, відповідно до Закону України "Про прокуратуру", продовжував перебувати у статусі прокурора Офісу генерального прокурора. Після завершення терміну відрядження Руслан Кравченко як прокурор ОГП не приступив до виконання службових обов'язків. За обставин, що склалися, подана ним заява дає юридичну підставу максимально швидко звільнити його з органів прокуратури», – цитує «УП» Марʼяну Гайовську.

Заяву Руслана Кравченка підписав виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський. Марʼяна Гайовська зазначила, що в іншому випадку звільнення Руслана Кравченка з органів прокуратури потребувало б тривалої процедури у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів.

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За даними джерел «Української правди», станом на 21 вересня Руслан Кравченко не перетинав кордон України на вʼїзд.

Нагадаємо, Руслан Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора 7 вересня. Рішенню передувала спецоперація НАБУ та САП «Карфаген», у межах якої антикорупційні органи викрили підлеглого Кравченка на організації схеми «кришування» шахрайських кол-центрів за хабарі. Йдеться про заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергія Кропиву, з яким Кравченко мав дружні стосунки.

14 вересня стало відомо, що Кравченко виїхав з України у відрядження, яке сам собі оформив. Він також заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу у всиновленні дитини для уникнення слідства про підкуп студентів. Того ж дня Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора. 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка, а Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

17 вересня Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обовʼязків генерального прокурора.