Антон Ковальський очолить Офіс генерального прокурора

У четвер, 17 вересня, Володимир Зеленський призначив виконувачем обовʼязків генерального прокурора Антона Ковальського. Він очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. Про це йдеться в указі президента №946/2026.

Антон Ковальський замінить Руслана Кравченка, який 7 вересня подав у відставку на тлі викриття прокурора ОГП на «кришуванні» шахрайських кол-центрів.

Більше про Антона Ковальського

Антон Ковальський народився 12 травня 1984 року у Вінниці. У 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю «Правознавство».

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З 2011 року працював в органах прокуратури Вінницької області, де обіймав різні посади, зокрема заступника прокурора Вінницької області. З вересня 2020 до жовтня 2021 року був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року – керівником Чернівецької обласної прокуратури. З 1 липня 2025 року Антон Ковальський очолював Хмельницьку обласну прокуратуру.

Центр протидії корупції звернув увагу, що більшість майна Антона Ковальського записана на його родичів. Зокрема, з 2011 до 2022 року Антон Ковальський вказував, що їздить на Volkswagen Polo, яке належить його брату. З 2018 року родина Антона Ковальського користувалась у Вінниці квартирою площею 79 м². Нерухомість була записана на матір прокурора, однак одразу після її купівлі там оселився Ковальський з дружиною.

«Тобто фактично вона купувалась саме для потреб сім’ї прокурора. Водночас є питання щодо джерела походження коштів у матері, яка працювала в психоневрологічній лікарні. У 2019 році її доходи без оподаткування склали 51 тисяча грн; у 2020 – 72 тисячі грн; у 2021 – 122,5 тисяч грн. Заощаджень за ті роки не було, тому неясно як з такими доходами можна було купити квартиру», – зауважує ЦПК.

Дружина Антона Ковальського народилась в Росії. З 2019 року на неї записано авто Nissan Qashqai, яке у різних деклараціях має різну ціну.

З 2022 до 2025 року Ковальський вказував, що його дружина та двоє дітей мали тимчасовий захист і право на проживання в Румунії. Водночас у 2022–2024 роках дружина мала дозвіл на роботу, а діти – право на навчання в Канаді. У цей період Ковальський також декларував канадський банківський рахунок дружини, на якому у 2022 році було 6 тис. канадських доларів. При цьому у деклараціях за 2022–2025 роки Ковальський вказував нерухомість лише в Україні.

У березні 2023 року його дружина Оксана стала ФОПом. За неповний перший рік вона задекларувала 5,2 млн грн доходу від продажу спортивного харчування – понад 500 тис. грн на місяць.

Офіс генерального прокурора та шахрайські кол-центри

5 вересня НАБУ повідомило, що у межах операції «Карфаген» викрило заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву на сприянні роботі шахрайських кол-центрів. Руслан Кравченко, який на той час обіймав посаду генпрокурора, стверджував, що не був залучений до злочинної схеми, однак із записів розмов, які НАБУ зробило під час розслідування, зрозуміло, що Кравченко та Кропива мали дружні стосунки.

7 вересня Руслан Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора. 14 вересня стало відомо, що він виїхав з України, оформивши собі відрядження до Парижа. Того ж дня він заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а документ відправив йому «Укрпоштою». Руслан Кравченко стверджував, що Семен Кривонос у 2009 році всиновив дитину для уникнення слідства про підкуп студентів. Водночас Офіс генерального прокурора спростував оголошення підозри керівнику НАБУ, а Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора.

15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора, а Володимир Зеленський підписав відповідний указ.