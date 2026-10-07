47-річного Йосипа Варгу підозрюють у побитті групи туристів

Закарпатський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід 47-річному джиперу Йосипу Варзі, якого підозрюють в нападі та побитті туристів неподалік гірського озера Апшинець у Карпатах. Суд змінив запобіжний захід підозрюваному на тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 266 тис. грн.

Як стало відомо з ухвали, суд частково задовольнив подану адвокатом підозрюваного апеляційну скаргу про зміну запобіжного заходу. Підозрюваний та його захисник просили обрати більш м’який запобіжний захід, ніж тримання під вартою без права внесення застави.

«Слідчим суддею не взято до уваги те, що потерпілі не подали заяв, не має жодних доказів щодо ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. У зв`язку із зазначеним, просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання», – йдеться у матеріалах справи.

Зокрема, сторона захисту наполягала, що підозрюваний не становить загрози для слідства, а ризики можна було б мінімізувати за допомогою особистого зобов’язання або домашнього арешту. Адвокат також просив суд врахувати особисті обставини Йосипа Варги, зокрема те, що він хворіє на цукровий діабет, утримує неповнолітню доньку, а вівчарство є основним джерелом доходу його сім’ї.

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Справу розглянула колегія суддів апеляційного суду (Іван Котубей, Ганна Фазикош та Тарас Бисага), які частково задовільнили апеляційну скаргу сторони захисту підозрюваного та призначила Йосипу Варзі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 266 тис. грн. У разі внесення застави, Йосип Варга повинен прибувати за викликом, повідомляти про зміну місця проживання, не залишати область без дозволу, не спілкуватися зі свідками та здати закордонний паспорт. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, 23 серпня Йосип Варга на джипі Nissan Patrol заїхав на територію природно-заповідного фонду (Свидовецький масив, озеро Апшинець), порушивши режим охорони. Після цього джипер напав на групу туристів, які йому зробили зауваження. Закарпатець спочатку вдарив потерпілого каменем, а потім завдав йому серію ударів металевою трекінговою палицею. Напад завершився пошкодженням туристичних наметів і спорядження.

1 вересня на інцидент відреагував голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Він закликав поліцію швидко встановити обставини інциденту та притягнути винних до відповідальності.

2 вересня Йосипа Варгу затримали, а наступного дня оголосили підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення.

4 вересня Тячівський районний суд взяв його під варту на 60 діб без права внесення застави.