Джипери облюбували державний заказник

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький відреагував на інцидент з джиперами в Апшинецькому заказнику в Рахівському районі, про який стало відомо 31 серпня.

На своїй фейсбук-сторінці він написав, що тримає перебіг розслідування на контролі і пообіцяв швидкі результати та відповідальність для винних.

«Після резонансних повідомлень про заїзд позашляховиків на заповідну територію та конфлікти з туристами, провів нараду з силовими структурами, перебуваю на постійному зв’язку з правоохоронцями і природоохоронцями. Мені доповідають про перебіг перевірки, встановлення учасників подій та фіксацію можливих порушень. Результати будуть. Відповідальність теж. І дуже швидко», – написав Мирослав Білецький.

Фото джиперів, які порушують закон, зі сторінки Мирослава Білецького

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Він додав, що також зустрічався з керівництвом екологічної інспекції та профільного департаменту ОВА та вимагає від них жорстко реагувати на кожен факт порушення законодавства на природоохоронних територіях.

Як повідомляв ZAXID.NET, ідеться про заїзд людей на джипі на територію загальнодержавного гідрологічного заказника «Апшинецький», руйнування його території та купання в озері, попри заборону на це. Окрім порушення природоохоронного законодавства, один з джиперів також напав на туристів, які відпочивали неподалік від озера в наметі.

Наразі встановлені люди, які заїхали на озеро на джипі – це місцевий мешканець Йосип Варга (саме він напав на туристів і купався в озері), а також депутат Мостиської міської ради від УГП Юрій Дьолог і Володимир Ренчка – директор українського чаптеру офіційного міжнародного клубу власників мотоциклів Harley-Davidson H.O.G. West Chapter Ukraine.

Додамо, що в соцмережах поширюються й інші історії про інциденти з джиперами на заповідних територіях.

«Якщо хтось вирішив, що на заповідній території можна робити все, що заманеться, а людей, які роблять зауваження, можна залякувати чи бити, доведеться вас розчарувати. Карпати – не приватний полігон для джипів», – додав Мирослав Білецький.