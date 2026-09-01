Після того, як нападнику зробили зауваження, він почав лаятися та викугувати, що він «тут хазяїн»

Наприкінці серпня біля високогірного озера Апшинець у Рахівському районі Закарпаття стався конфлікт між туристами з наметами та джипером, який автомобілем заїхав на берег водойми. Інцидент трапився ще 23 серпня, однак відомо про нього стало лише зараз, після того як у тредс про це повідомила новостворена анонімна сторінка «Вартові Карпат».

За інформацією, яку оприлюднили у вівторок, 1 вересня, «Вартові Карпат», конфлікт між туристами і джиперами відбувся близько 17:00 23 серпня у заповідній зоні Свидовецького масиву на озері Апшинець, яке розташоване на висоті 1500 м над рівнем моря. Один із учасників конфлікту, який відмовився називати своє ім’я та прізвище, нібито надав «Вартовим Карпат» фото та відео події, де розповів деталі нападу на нього.

Зі слів анонімного туриста, нападником є місцевий мешканець Йосип Варга. Саме він за кермом позашляховика Nissan Patrol, заїхав на берег високогірного озера. Під час заїзду джип, за його словами, зруйнував жереп (низькоросла реліктова сосна, що утворює непрохідні зарості на вершинах Карпат). Прикметно, що на задньому вікні авто була наліпка фонду Protect Ukraine – нідерландської благодійної організації, яка займається підтримкою України та її захисників під час війни. Зокрема, фонд передає на передову автівки (позашляховики, пікапи), мобільні душові та пральні комплекти для військових і збирає гроші на підземні шпиталі. Також ZAXID.NET вдалося з’ясувати, що власницею автівки Nissan Patrol з номером AO9767HE є 44-річна Ганна Варга.

Фото «Вартових Карпат»

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«З салону лунали вигуки компанії з ознаками алкогольного сп’яніння. Пасажири відкрито глузували та раділи, що їхні дії фіксують на камеру з різних сторін», – йдеться у відео «Вартових Карпат».

Після того, як джип під’їхав до берега високогірного озера Апшинець, пасажири автомобіля, за словами туриста, вирушили купатися. Серед них, як стверджується, були водій джипа – Йосип Варга, депутат Мостиської міської ради від Української галицької партії Юрій Дьолог, а також Володимир Ренчка – директор українського чаптеру офіційного міжнародного клубу власників мотоциклів Harley-Davidson H.O.G. West Chapter Ukraine. На оприлюдненому «Вартовими Карпат» відео важко ідентифікувати всіх учасників події. То ж ZAXID.NET зателефонував до згаданих людей з питанням про те, чи справді вони були того дня біля озера Апшинець у компанії Йосипа Варги.

Фото сторінки «Вартових Карпат»

У коментарі редакції Юрій Дьолог та Володимир Ренчка підтвердили, що 23 серпня були на місці події. Зокрема, Юрій Дьолог заявив, що під час бійки розбороняв чоловіків, але заперечив, що знайомий з Йосипом Варгою. Від подальших коментарів він відмовився і кинув слухавку.

Присутність на Апшинці підтвердив і Володимир Ренчка. Він розповів, що до цього дня не був знайомий ні з Йосипом Варгою, ні з Юрієм Дьологом. За його словами, Варга надавав послуги з організації джип-турів, якими він скористався, щоб побачити гори. Ренчка також заперечив, що купався у високогірному озері. За його словами, коли розпочався конфлікт, він був на іншому березі озера й втрутився лише тоді, коли один із туристів розпилив газовий балончик. На його думку, двоє учасників конфлікту були неправі.

«Цей хлопець (турист – ред.), не знаю, що там на нього найшло. Що сталося до того, я не знаю. Ми чесно не бачили початку. Він просто взяв балончик і розпилив в обличчя (Йосипу Варзі – ред.). І з того почалося, я так розумію. Напевно, вони двоє були неправі. Після цього ми просто поїхали звідти», – розповів у коментарі Володимир Ренчка.

Натомість зі слів анонімного туриста, конфлікт розпочався з того, що він почав знімати на відео купання у водоймі та зробив Йосипу Варзі зауваження. У відповідь нападник почав нецензурно висловлюватися та погрожувати фізичною розправою.

«Ти хочеш, щоб я тебе виїб*в в оч*о, хочеш? В оч*о тобі засуну і в рот тобі дам. Я тут хазяїн, ти ч*о, йо**не, *бане. Я тут хазяїн», – вигукував нападник.

Далі нападник вийшов на берег та попрямував у його бік. З оприлюдненого відео видно, як Йосип Варга почав нищити намет, який розклали на березі озера туристи. Зі слів того ж таки анонімного учасника, він дістав газовий балончик та кілька разів просив Йосипа Варгу не наближатися, проте той проігнорував прохання. Після цього турист застосував до нього газовий балончик.

На оприлюдненому відео очевидців також видно, як Варга намагається вдарити туриста. В якийсь момент він підбирає камінь і кидає його в бік. Після застосування газового балончика нападник відійшов до озера, щоб промити очі, а турист почав кликати на допомогу. За його словами, в інцидент втрутився хлопець, який також відпочивав з наметами неподалік. Після того як Варга повернувся з озера, він напав на ще одного чоловіка, який втрутився. Зазначається, що він підняв із землі трекінгові палиці та вдарив ними ще одного туриста. За словами туриста, нападник зруйнував два намети вартістю понад 20 тис. грн, відтак вони змушені були спускатися до найближчого населеного пункту.

ZAXID.NET також звернувся за коментарем до Йосипа Варги, проте на момент публікації відповіді не отримав. До слова, активне обговорення інциденту розгорнулося під дописом із фотографіями чоловіка, якого автори публікації називають нападником. У коментарях користувачі масово засуджували його поведінку. На деякі коментарі відповідав користувач із закритим профілем під ніком v.a.r.g.a.9.9.9, якого автори допису пов’язують із чоловіком на оприлюднених фото. У відповідях він нецензурно висловлювався та погрожував.

Скриншот з тредсу

Варто також зазначити, що у судовому реєстрі є чимало кримінальних справ, пов’язаних із людиною на ім’я Йосип Варга. Серед них – справа про побиття чоловіка гайковим ключем, унаслідок якого той отримав тяжкі тілесні ушкодження. У суді обвинувачений свою вину не визнав та заявив, що нібито в цей день його не було вдома. Відтак суд виправдав Варгу через недоведеність його вини. Наразі Варга також фігурує у справах щодо самовільного зайняття землі та шахрайства із земельними ділянками. За версією слідства, у цій справі йдеться про збитки Ясінянській громаді на понад 12,5 млн грн. Ще в одному провадженні його підозрюють у підробленні документів. По цих справах наразі тривають суди.

Окрім кримінальних проваджень, Йосип Варга фігурував і в адміністративній справі, пов’язаній із ДТП. За матеріалами суду, 28 лютого 2026 року він, керуючи Audi на іноземній реєстрації, в’їхав у припаркований автомобіль та після зіткнення залишив місце аварії. На судове засідання Варга не з’явився. Його адвокат заперечив причетність чоловіка до ДТП, заявивши, що автомобіль нібито належить не його клієнту. У результаті до адміністративної відповідальності Варгу не притягнули.

У поліції Закарпатської області ZAXID.NET повідомили, що про інцидент їм відомо. За цим фактом зареєстрували перевірку та встановлюють усі обставини інциденту, а також встановлюють правопорушника. Надалі зібрані матеріали планують передати до Державної екологічної інспекції для надання відповідної оцінки.

Озеро Апшинець має статус гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення та розташоване в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення Апшинецький. На цій території діє спеціальний природоохоронний режим. Зокрема, положення про заказник забороняє проїзд транспорту поза дорогами загального користування, за винятком службового та технологічного транспорту землекористувача, а також діяльність, що може порушити природний стан водойм чи призвести до їх забруднення. Зокрема, на узбережжі водойми встановлено знак заборони купання.

Що відповів нідерландський благодійний фонд?

Редакція звернулася до благодійного фонду Protect Ukraine з питанням про походження позашляховика Nissan Patrol із наліпкою їхнього фонду. У відповіді зазначили, що чоловік на фото не має жодного стосунку до їхньої організації. Попри це, його дані вже встановили.

У фонді також перевірили походження позашляховика Nissan Patrol. За їхніми даними, автомобіль не в’їжджав в Україну у складі нідерландських конвоїв Protect Ukraine та не надходив через литовську лінію постачання фонду. Зокрема, позашляховик перевірили через Державну систему реєстрації транспортних засобів. Виявилося, що його ввезли в Україну ще у 2021 році. Тому, за даними фонду, він не може бути пов’язаний із Protect Ukraine.

Там також припускають, що наліпку з логотипом фонду могли викрасти та наклеїти на автомобіль без дозволу організації. Після звернення журналістів у фонді також розпочали внутрішнє розслідування. Про його результати пообіцяли повідомити додатково.