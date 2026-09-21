Для медичних закладів затвердили нові правила роботи під час повітряної тривоги

Кабінет міністрів затвердив правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог залежно від рівня загрози. Про це у понеділок, 21 вересня, повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Відповідно до нових правил, під час оголошення «жовтого» рівня загрози медичні заклади зможуть продовжувати роботу, однак персонал та пацієнти повинні мати доступ до укриттів.

При оголошенні «червоного» рівня загрози пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас надання медичної допомоги не припинятимуть, якщо переривання небезпечне. Йдеться про операції, реанімаційні дії, інтенсивну терапію тощо. Пацієнтів, яких неможливо евакуювати, продовжуватимуть лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях дозволено надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів.

Екстрена медицина працюватиме безперервно, незалежно від рівня загрози. Також за будь-якого рівня повітряної тривоги продовжуватимуть приймати виклики диспетчерські служби, а бригади швидкої допомоги виїжджатимуть до пацієнтів.

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Нагадаємо, 2 вересня Володимир Зеленський повідомив, що в Україні запровадять нові правила оповіщення та реагування на повітряні тривоги. Тривоги отримали рівні загрози – жовтий (атака дронів) та червоний (ракетна небезпека).

17 вересня премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що «Укрзалізниця» адаптувала правила роботи залізничного транспорту та вокзалів під час різних рівнів повітряних тривог.

18 вересня про нові правила роботи повідомив поштовий оператор «Нова пошта». Там ухвалили рішення припиняти роботу незалежно від рівня загрози. Крім того, «НП» повідомила про запровадження власної системи моніторингу загроз.