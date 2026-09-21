Частина вулиць отримуватиме воду із пониженим тиском

У вівторок, 22 вересня, у Львові тимчасово обмежать водопостачання через ремонт мережі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Татарської. «Львівводоканал» проводитиме заміну трубопроводу та засувки. Через це з 9:00 до 18:00 частина будинків у цьому районі не матиме води, а на окремих вулицях її подаватимуть із пониженим тиском, повідомляє міськрада.

Без водопостачання залишаться будинки на площах 700-річчя Львова, Князя Ярослава Осмомисла, Святого Теодора та Старий Ринок, а також на вулицях Балковій, Бачинського, Веселій, Гонти, Долинського, Заклинських, Замковій, Кордуби, Медовій, Мулярській, Опришківській, Папарівці, Під Дубом, Підмурній, Пильникарській, Почаївській, Старій, Старознесенській, Староміській, Сянській, Татарській, Торговій та Детька.

Також без води тимчасово будуть окремі будинки на проспекті Чорновола – №2, 2а, 2б, 2в, 4, на вул. Замарстинівській – №1, 3, 4в, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26г, 28, 30, 32, та Хмельницького – від №1 до №63.

Із пониженим тиском воду подаватимуть мешканцям вулиць у районі Підзамча та Замарстинова. Серед них вулиці – Хмельницького, Лемківська, Хімічна, Ставова, Сергія Кушевича, Тесленка, Яблонської, Союзу Українок, Ткацька, Жовківська, Романа Дашкевича, Реміснича, Циганівка, Донецька, Промислова, Скидана, Огіркова, Підзамче, Стрімка, Караїмська, Гайдамацька, Замарстинівська (парна сторона, будинки № 34−58; непарна сторона, будинки №13−49), Зустрічна, Дублянська, Вилітна, Діаманда, Нафтова, Волинська, Погідна, Бобинського, Сміла, Равська, Новознесенська, Олійна, Височана, Туркменська, Алішера Навої, Метлинського, Ратича, Ребета, Сушкевича, Дніпрової Чайки, Ковальська, Таращанська, Потелицька, Корецька, Миргородська, Горіхова, Теребовлянська, Милятинська, Щоголева, Васильченка, Черкаська, Помірки, Веливока, Польова, Юнацька, Тарнавка, Крайня, Петрусенко, Белзька, Ігорева, Трависта, Ковельська, Гнатевича, Врізана.

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Після завершення ремонтних робіт водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.