Через атаку дронів московський НПЗ припинив роботу

Після дронової атаки найбільший нафтопереробний завод Москви, що належить компанії «Газпром нафта», припинив роботу. Про це у понеділок, 21 вересня, повідомило інформаційне агентство Reuters із посиланням на три джерела.

За даними Reuters, внаслідок атаки українських безпілотників на Московському НПЗ загорілися обидві установки первинної переробки нафти. Тому завод наразі припинив переробку сирої нафти. Очікується, що для усунення наслідків атаки знадобиться кілька тижнів.

Як повідомляє Reuters, на Московському НПЗ працюють дві основні установки для переробки нафти. Найпотужніша з них, АВТ-6, може переробляти до 21,4 тис. тонн нафти на добу – це близько 53% загальної потужності заводу. Ще 18,8 тис. тонн на добу припадає на комбіновану установку «Євро+» – решта 47% потужності заводу.

Водночас паливо, вироблене на Московському НПЗ, з 21 вересня не виставляють на продаж на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

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За даними джерел Reuters, у 2024 році завод переробив 11,6 млн тонн сирої нафти, або близько 230 тис. барелів на добу. За рік підприємство виробило 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн бітуму.

Нагадаємо, Московський НПЗ потрапив під атаку в ніч на неділю, 20 вересня. Також під ударом опинилися логістичний технопарк «Софьїно» біля Москви та підприємство у Воронезькій області. Операцію проти російських об'єктів провели бійці СБУ спільно із Силами безпілотних систем, ССО, ГУР та СЗР. Московський НПЗ вже потрапляв під атаку 16 червня.

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До слова, у понеділок, 21 вересня, Володимир Зеленський відповів на заклик Дональда Трампа щодо припинення атак на російські НПЗ. За словами Зеленського, Україна готова відмовитися від атак, якщо Росія також зобовʼяжеться не атакувати об'єкти української цивільної інфраструктури.