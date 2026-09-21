На перетині Суботівської та Широкої облаштують острівець

У Львові змінять організацію руху на перехресті вулиць Суботівської та Широкої. Між двома розділювальними смугами на Суботівській облаштують кільцевий острівець. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху, інформує 21 вересня ЛМР.

Як пояснив голова комісії, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило, острівець задаватиме траєкторію руху під час виконання лівих поворотів.

«Під час розробки схеми також врахували траєкторії руху автомобілів та тролейбусів, щоб нова організація перехрестя не створювала перешкод для руху транспорту. Таке рішення допоможе впорядкувати ліві повороти, чіткіше розмежувати транспортні потоки та унеможливити зрізання траєкторії під час виконання маневрів», – пояснив Олег Забарило.

Облаштувати острівець планують до середини жовтня.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Схема змін на вул. Широкій і Суботівській (карта ЛМР)

Окрім цього, комісія погодила низку інших змін в організації дорожнього руху. Зокрема такі: