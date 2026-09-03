Зміни стосуються вулиць Кармалюка та Сковороди з одностороннім рухом

З понеділка, 7 вересня, на вулицях Сковороди та Кармалюка в Личаківському районі Львова змінюють напрямок руху транспорту. На вул. Кармалюка водії їхатимуть від вул. Личаківської до вул. Руфа, а на вул. Сковороди – у протилежному напрямку, від вул. Руфа до вул. Личаківської.

Як повідомили у львівській мерії, такі зміни дозволять автомобілям швидкої допомоги швидше доїжджати до медичних установ і не затримуватися в заторах. Зміни впроваджують з ініціативи Університетської лікарні.

Обидві вулиці є односторонніми. Раніше на вул. Кармалюка рух відбувався від вул. Руфа у напрямку вул. Личаківської, а на вул. Сковороди – від вул. Личаківської у напрямку вул. Руфа.

Тепер напрямок руху буде протилежним:

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на вул. Кармалюка – від вул. Личаківської у напрямку вул. Руфа;

на вул. Сковороди – від вул. Руфа у напрямку вул. Личаківської.

«Ці зміни погоджені комісією з безпеки дорожнього руху. У понеділок, 7 вересня, тут демонтують старі дорожні знаки та встановлять нові. Відтак до кінця дня понеділка почне діяти новий напрямок руху», – повідомили в Личаківській районній адміністрації.

Водіїв приватного транспорту просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок та бути уважними до нових дорожніх знаків.