Зміни стусуються кільця на вул. Козельницька - Івана Франка

На кільці вул. Козельницька – Івана Франка у Львові змінять організацію дорожнього руху та облаштують доступну зупинку громадського транспорту у напрямку вул. Івана Франка. Роботи виконують на замовлення Сихівської районної адміністрації у співфінансуванні з Українським католицьким університетом.

Як повідомили у Львівській міськраді, рішення про зміну організації дорожнього руху на кільці вул. Козельницька – Івана Франка погодила патрульна поліція Львівської області.

Як пояснюють у Сихівській районній адміністрації, дотепер транспорт, який рухався з вул. Івана Франка на вул. Козельницьку або вул. Панаса Мирного, мав заїжджати на кільцеву розв’язку. Це ускладнювало рух і створювало додаткові маневри для водіїв.

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Після впровадження нової схеми транспорт зможе проїжджати через перехрестя без заїзду на кільце. Кільце залишиться, але воно буде використовуватися лише для заїзду на паркінг та розвороту транспорту.

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Нова схема руху (клікніть на картинку, щоб збільшити)

«Нова організація руху покликана зробити схему проїзду простішою та зрозумілішою для водіїв, підвищити безпеку руху на цій ділянці, а також покращити умови для громадського транспорту та комфорту пасажирів», – зазначили у Сихівській районній адміністрації.

Наразі стару дорожню розмітку вже демарковано. Наступного тижня тут нанесуть нову розмітку та встановлять нові дорожні знаки.

Крім того, зупинку громадського транспорту у напрямку вул. Івана Франка вже перенесли на кілька метрів назад. Зараз тривають роботи з її облаштування відповідно до вимог доступності: передбачено пониження бордюрів у місцях переходів та підняту посадкову платформу для зручного користування громадським транспортом людьми на кріслах колісних, батьками з візочками та іншими маломобільними мешканцями.