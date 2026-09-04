Закарпатця арештували на 60 діб

Тячівський районний суд взяв під варту закарпатця, підозрюваного в хуліганському нападі на туристів біля озера Апшинець у Карпатах. Про це у п’ятницю, 4 вересня, повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

47-річного мешканця села Грушово арештували на 60 діб без можливості внесення застави.

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«У судовому засіданні керівник Тячівської окружної прокуратури наголошував, що підозрюваний продемонстрував зухвалу та агресивну поведінку. Застосування ним сили та пошкодження майна туристів свідчать про особливу зухвалість вчиненого, тому прокурор наполягав на триманні підозрюваного під вартою без можливості внесення застави», – зазначили правоохоронці.

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Нагадаємо, 23 серпня організатор джип-турів Йосип Варга напав на групу туристів, які зробили йому зауваження біля високогірного озера Апшинець на Свидовці. Закарпатець спочатку вдарив потерпілого каменем, а потім завдав йому серію ударів металевою трекінговою палицею. Напад завершився пошкодженням туристичних наметів і спорядження.

1 вересня на інцидент відреагував голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, закликавши правоохоронців швидко встановити обставини інциденту та притягнути винних до відповідальності.

2 вересня Йосипа Варгу затримали, а наступного дня оголосили підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення.

Водночас під час розслідування з’явилася інформація про схожий інцидент біля Апшинця, який стався 29 серпня. Подружжя з Києва теж заявило про напад джиперів. У справі відкрили окреме кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Правоохоронці розшукують можливих свідків та очевидців обох інцидентів.