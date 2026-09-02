Йосипу Варзі загрожує 7 років ув’язнення

Правоохоронці затримали мешканця Тячівського району Йосипа Варгу, підозрюваного у хуліганському нападі на туристів біля гірського озера у Карпатах. Інших причетних до нападу встановлюють.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 2 вересня, 47-річний житель села Грушово був найактивнішим учасником інциденту на Свидовці.

«На зауваження туристів про заборону проїзду автівками, затриманий безпричинно розпочав сварку з одним із туристів. У ході нападу він спочатку вдарив потерпілого каменем, а потім наніс серію ударів металевою трекінговою палицею по усьому тілу. Цинічний напад на відпочивальників завершив повним пошкодженням туристичних наметів і спорядження», – розповіли правоохоронці.

З підозрюваним проводять першочергові слідчі дії, паралельно встановлюючи усіх причетних до нападу. Справу особисто контролює керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан. За словами посадовця, покарання для учасників нападу буде невідворотним та справедливим.

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Нагадаємо, 31 серпня Йосип Варга, що організовує джип-тури, разом з депутатом Мостиської міськради від УГП Юрієм Дьологом та директором українського чаптеру міжнародного клубу власників мотоциклів Harley-Davidson Володимиром Ренчкою на позашляховику Nissan Patrol заїхали на берег високогірного озера. Після зауваження туристів Варга накинувся на них з кулаками, погрожуючи сексуальним насильством.

Попередня правова кваліфікація справи – ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення. Прокуратура проситиме суд арештувати підозрюваного.