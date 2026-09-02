Інцидент стався на Свидовці 29 серпня

Прокуратура відкрила кримінальну справу за напад на туристів біля гірського озера Апшинець у Рахівському районі. За хуліганство учасникам інциденту загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.

Йдеться про сутичку між туристами та джиперами на Свидовецькому хребті, про яку стало відомо 31 серпня. Місцевий мешканець Йосип Варга, що організовує джип-тури, разом з депутатом Мостиської міськради від УГП Юрієм Дьологом та директором українського чаптеру міжнародного клубу власників мотоциклів Harley-Davidson Володимиром Ренчкою на позашляховику Nissan Patrol заїхали на берег високогірного озера.

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За словами туристів, після їхнього зауваження Йосип Варга напав на них з погрозами та почав нищити намети. Один з відпочивальників застосував газовий балончик, змусивши нападника відступити.

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У вівторок, 1 вересня, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що внесли відомості до ЄРДР за фактом можливих протиправних дій щодо туристів біля озера Апшинець. Під час досудового розслідування встановлюватимуть всі обставини події.

«Станом на момент реєстрації кримінального провадження офіційних звернень від потерпілих не надходило. При цьому звертаємося до можливих очевидців надати свідчення про такі події», – зазначили у прокуратурі.

Що кажуть потерпілі?

На допис правоохоронців відреагували кияни Кирило Полінчук та Ірина Ілляш, які назвалися потерпілими та свідками інциденту. Остання розповіла, що у той день – 29 серпня – разом з чоловіком бігли трейл «Свобода Свидовцю» і на березі Апшинця побачили чотири джипи.

«Ми оббігли компанію і мій чоловік зробив зауваження, що до озера заборонений заїзд на авто. Товариство дуже збадьорилось, почали ображати. Я почула всю нецензурну лексику, яка тільки є. Один із компанії агресивно намагався довести правоту силою і почав йти за нами, розмахуючи рушником. Ми побігли на вершину», – написала Ірина Ілляш у фейсбуці.

За словами туристки, через три години, під час спуску вниз, їхній маршрут заблокували три автівки, з якими вони зустрілись на Апшинці.

«Вони нас впізнали, заблокували джипами, водій одного з джипів вийшов з авто і почав бійку. Спершу ми намагались уникнути, бо двоє проти восьми – не рівня, але довелось давати здачі. Коли я почала знімати відео, джипер зі всієї сили вибив телефон з рук. Коли я продовжила зйомку, товариші затягнули його в джипа і компанія рушила далі», – розповіла потерпіла,

Слова Ірини Ілляш підтвердив Кирило Полінчук.

«Один з чоловіків, вийшовши з машини, наніс мені декілька ударів по обличчю, вживав нецензурну лексику, вибив у дружини з рук телефон. Всі інші з його компанії схвально кричали: “Правильно! Так і треба!”. Є фото нападника, номери авто, відео нецензурної лайки, вибивання телефону з рук», – прокоментував публікацію прокуратури киянин.

Ірина Ілляш додала, що повідомила про інцидент у застосунок «ЕкоЗагроза» та Держекоінспекцію. Також потерпілі погодилися контактувати з правоохоронцями.

Попередня правова кваліфікація справи – ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення.