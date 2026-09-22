Кшиштоф Босак виступив за обмеження купівлі нерухомості іноземцями

Віцемаршалок Сейму Польщі та один із лідерів партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак виступив за обмеження купівлі нерухомості іноземцями, зокрема громадянами України. На його думку, приплив іноземного капіталу може бути одним із чинників зростання цін на житло в країні. Про це він заявив в інтерв’ю Rozmowa Wprost.

Босак заявив, що польський ринок нерухомості став привабливим для іноземців, які мають заощадження та шукають безпечні напрямки для інвестицій. Окремо він згадав український капітал, а також діяльність великих західних інвестиційних фондів.

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Політик вважає, що правила варто змінити як для фізичних осіб з іноземним громадянством, так і для великих інвестиційних структур. За його словами, без обмежень житло може ставати менш доступним для польських покупців.

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Говорячи саме про українців, Босак заявив, що польська сторона нібито не може належним чином визначити походження грошей, які заходять з України, і встановити, яка частина капіталу має українське, а яка російське походження. Водночас це є оцінкою самого політика, а не встановленим фактом.

Ще одним чинником, який впливає на ціни, Босак назвав обмежену кількість земельних ділянок, доступних для забудови. Він також пов’язав ситуацію на ринку з міграцією, правилами будівництва та концентрацією робочих місць у великих містах.

За словами політика, стримати подорожчання житла можна лише через комплексні зміни, які стосуватимуться одразу кількох факторів.

Зауважимо, що у серпні 2026 року президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який змінює порядок контролю за придбанням нерухомості іноземцями. Зокрема, нотаріуси мають передавати документи про такі операції в електронній формі через спеціальний реєстр. Закон спрямований на посилення контролю та не встановлює загальної заборони на купівлю житла іноземцями.

Нагадаємо, з 4 травня громадяни України, які проживають у Польщі та мають статус PESEL UKR, можуть оформити карту побиту CUKR терміном на три роки. Для цього, зокрема, необхідно мати статус UKR станом на 4 червня 2025 року та на момент подання заяви, а також безперервно користуватися ним щонайменше 365 днів.