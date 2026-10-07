Внаслідок аварії одна жінка загинула, ще одна людина травмувалася

У середу, 7 жовтня, неподалік міста Рудки Самбірського району сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула 39-річна водійка KIA, ще одна жінка травмувалася. Про це повідомила поліція Львівщини.

Як йдеться у повідомленні, аварія сталася 7 жовтня близько 17:50 на автодорозі Львів-Самбір поблизу міста Рудки Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, авто KIA Ceed зіткнулося з мікроавтобусом MAN. Після зіткнення легковик перекинувся.

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Внаслідок аварії 39-річна водійка легковика KIA загинула. 48-річна пасажирка мікроавтобуса отримала травми та була доставлена до лікарні. Наразі її діагноз встановлюють.

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На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та слідчо-оперативна група Самбірського районного відділу поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.