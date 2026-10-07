Засуджений за держзраду Косторний помер у в’язниці

Засуджений за державну зраду Олександр Косторний у минулому був розвідником КДБ, який займався прослуховуванням. Проте він був не найкращим оперативником, про що свідчать звіти спецслужби. Український історик, лейтенант резерву Володимир Бірчак знайшов у архіві СБУ документи про роботу Олександра Косторного у КДБ. Окремі скріни він опублікував у своєму телеграм-каналі Archive artifacts. Як припустив історик, цей кадебіст міг прослуховувати дисидентів у Львові.

Володимир Бірчак навів кілька документів, які свідчать, що Олександр Косторний був не надто сильним оперативником. У звітних документах інспекції вказують на недоліки його роботи.

«Навіть довго вже після Незалежності цих дєятєлів в Україні берегли як зіницю ока. З ними рахувалися, вони були заслужені. Їх вітали від СБУ із 9-м мая і 23-м февраля. Доступ до їхніх справ, вочевидь, був закритий понад 20 років вже у незалежній Україні», – пише історик.

Зараз, коли архіви ЧК-КГБ відкриті, українцям відкривається правда про не такі вже й давні часи. Зокрема, наведені документи про Косторного датовані 1970-80-ми роками.



Один із витягів містить наказ начальника управління КДБ у Львівській області 1974 року про створення оперативно-технічної групи 7-го відділу КДБ для прослуховування. У ньому Косторний О. Д. згадується ще у званні прапорщика як розвідник.

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Документ із Галузевого державного архіву СБУ/телеграм-канал Archive artifacts

Інший звітний документ перевірки інспекції свідчить про недостатню роботу оперативника.

«Через особисту неорганізованість окремих співробітників РВ, недостатній контроль та допомогу оперативному складу з боку керівництва відділу у 1984–1985 рр. 4 пункти плану агентурно-оперативних заходів залишилися невиконаними. Зокрема, … не було здійснено підставу агента Гальбінському, який емігрував до США (оперативні співробітники Терзілов, Косторний, Моїсеєнко)… З цих же причин здійснення планових заходів не привело до очікуваних результатів», – зазначено у документі російською мовою.

Другий документ подає інформацію, що Косторний мав агентурну кличку «Сєргєй». Ще в одному уривку оперативного звіту зазначається, що львів’янин працював з «особами, які вчинили політично шкідливі дії».

Фрагменти документів із Галузевого державного архіву СБУ/телеграм-канал Archive artifacts

У коментарі ZAXID.NET Володимир Бірчак наголосив, що Олександр Косторний був штатним співробітником КДБ.

«Як розвідник він встановлював пристрої негласного отримання інформації. Судячи з того, що це 1974 рік, Косторний цілком міг прослуховувати українських дисидентів у Львові. А з оприлюднених звітів інспекції можна зробити висновок, що Косторний був відповідальний за певну агентуру і справи по лінії 2 відділу – контррозвідки», – зазначив ZAXID.NET Володимир Бірчак.

Нагадаємо, у 2023 році Олександра Косторного засудили за державну зраду. Він передавав російським спецслужбам інформацію про військові об’єкти, зокрема коригував удар по Яворівському полігону, внаслідок якого загинуло багато військових. Його засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Нещодавно стало відомо про смерть 76-річного Олександра Косторного у в’язниці.

Про його роботу у спецслужбах відомо, що він закінчив вищу школу КДБ у Москві й до 1990 року служив у відділі зовнішнього спостереження КДБ у Львові. Після звільнення зі спецслужби у званні майора Косторний, за його словами, займався детективною діяльністю.