У Тернополі ввели в експлуатацію «Подоляни Mall»

У Тернополі ввели в експлуатацію новий торговельний центр «Подоляни Mall». Наразі його готують до офіційного відкриття 15 жовтня, а орендарями вже заповнено 90% торгових площ. Про це у середу, 7 жовтня, повідомила Українська рада торгових центрів.

У «Подоляни Mall» працюватимуть магазини одягу, взуття, косметики, дитячих і спортивних товарів, а також заклади харчування та розважальні простори. Серед орендарів – HalfPrice, NewYorker, Pepco, CCC, Ochnik, Ultra Group, Brocard, «Будинок іграшок», «Антошка» та «Алло».

Також у торговельному центрі відкриють дитячий розважальний центр FlyKids, перші в Тернополі заклади KFC та «Чорноморка». Панорамний фудкорт займатиме близько 1000 м². Водночас дату відкриття торговельного центру для відвідувачів поки не повідомляли.

ТРЦ розташований на околиці Тернополя. Після добудови його загальна площа зросла на третину – з 50 тис. м2 до 71 тис. м2, хоча другу чергу зводили як окрему будівлю. Офіційне відкриття заплановане на 15 жовтня.

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Як писав ZAXID.NET, відкрити другу чергу «Подоляни Mall» планували у квітні цього року, а серед новацій комплексу анонсували сучасне протирадіаційне укриття площею 3 тис. м². Раніше укриття функціонувало на території заводу, на місці якого і збудували першу чергу ТРЦ «Подоляни». Наразі сховище реконструювали під потреби торговельного центру. Перебувати в ньому одночасно зможуть близько 4500 людей. Першу чергу ТРЦ «Подоляни» відкрили 18 років тому – у грудні 2007 року. На початку 2025 року повідомили, що центр матиме і третю чергу.

ТРЦ «Подоляни» через ТзОВ «Теркурій-2» володіє тернопільський підприємець Василь Чубак. Йому й належить однойменна торгова марка. Василь Чубак також є засновником низки бізнесів, які працюють на Тернопільщині та в інших областях. Зокрема, він є власником підприємства, що виготовляє панчішно-шкарпеткові вибори під торговою маркою «Теркурій».