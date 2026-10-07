160-та механізована бригада підрозділ Сухопутних військ Збройних сил України

Новим командиром 160 окремої механізованої бригади призначили полковника Олександра Назарова. Про це повідомили на сторінці бригади.

Як йдеться у повідомленні, полковник Олександр Назаров замінив на цій посаді Анатолія Куликівського, який очолював бригаду з червня 2026 року та отримав нове призначення. За цей час бригаді вдалося увійти до топ-50 у системі «Е-балів» у рейтингу підрозділів, БПЛА, артилерії та НРК.

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«За минулий час нам багато що вдалося – вірою та зброєю. Віра в себе, в тих, хто поруч, в наші можливості. У багатьох напрямках створена системність дій та роботи, яка обовʼязково має привести до стабільних хороших результатів. Зброєю ми покращили наші позиції і почали повертати наші землі. Наш споконвічний ворог це відчув, і цей результат треба невпинно покращувати. Життя буде ставити перед нами нові задачі та випробування, які маємо гідно долати, бо окрім нас це ніхто не зробить», – зазначив у зверненні Анатолій Куликівський.

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Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, наприкінці вересня 2026 року новим командиром 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади призначили полковника Дмитра Савона, який у війську з 2001 року.