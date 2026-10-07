Наслідки російського удару по пʼятиповерховому будинку у Прилуках

У Прилуках на Чернігівщині зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці. Через обстріл загинули 18 людей, серед них четверо – діти. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих зросла до 19, з них пʼятеро – діти.

Росіяни атакували Прилуки шістьма крилатими ракетами, пошкодивши 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків. Пряме влучання зафіксували в одну з пʼятиповерхівок, російський удар зруйнував 30 квартир у двох підʼїздах.

Станом на 17:40 відомо про 18 загиблих, з них четверо – діти. Ще 55 людей отримали поранення. Співробітники ДСНС продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Відомо, що внаслідок атаки загинула ціла родина: 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко та онук Олександр, якому було рік і девʼять місяців. Старша донька Катерини Ольга вижила, дівчинку забрали родичі.

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Загиблі внаслідок російського обстрілу Вікторія, Катерина та Олександр

Російський удар також вбив Олега Малиша, який з 2024 року захищав Україну на фронті у складі стрілецького батальйону поліції Чернігівщини. Чоловік нещодавно залишив службу через стан здоровʼя. Мати Олега теж загинула через російський обстріл, а дружина ветерана отримала поранення – її госпіталізували до лікарні у важкому стані.

Загиблий внаслідок російського обстрілу ветеран Олег Малиш

Серед жертв росіян також двоє однорічних хлопців – Кирило та Сергій – та восьмирічний Максим.

Нагадаємо, в ніч на середу, 7 жовтня, росіяни завдали масованого удару по Україні. Під обстрілами перебували Київ та область, Дніпро, а також Полтавщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.