Обмеження встановили для 267 водокористувачів

У середу, 7 жовтня, Державне агентство водних ресурсів України повторно обмежило забір води з поверхневих водойм Івано-Франківської області. Нові обмеження діятимуть до 15 жовтня.

Як йдеться у наказі Держводагентства від 7 жовтня, рішення про обмеження ухвалили на підставі даних Українського гідрометеорологічного центру про водність основних річок України. Тимчасові обмеження встановили для водокористувачів з поверхневих водних об’єктів. Загалом обмеження встановили для 267 водокористувачів із 12 областей України: Рівненської, Житомирської, Хмельницької, Вінницької, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.

На Львівщині обмеження поширюються на водозабори з річок Дністер, Стрв’яж, Бистриця, Луг, Свірж, Бережниця, Золота Липа та інших поверхневих джерел. Загалом у переліку йдеться про 22 водокористувачів області.

На Буковині обмеження поширюються на водозабори з річок Дністер, Сіретель, Сірет, Молниця та інших поверхневих джерел. У переліку йдеться про 16 водокористувачів області.

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На Закарпатті обмеження поширюються на водозабори з річок Латориця, Яруга, Серне, Чаронда, Коропецький, Веля, Салва, Веча, Свалявка, Уж, Тур’я, Люта та інших поверхневих джерел. У цій області йдеться про обмеження для 19 водокористувачів.

На Рівненщині обмеження стосуються водозаборів із річок Горинь, Устя, Замчисько, Бережанка, Бобер, Случ, Сергіївка, Тусталь, Іква, Стир і Стубла, а також інших поверхневих джерел. Загалом вони охоплюють 19 водокористувачів області.

На Прикарпатті обмеження поширюються на водозабори з річок Свіча, Чечва, Лімниця, Сівка, Тур’янка, Луква, Мізунька, Теніса, Вітвиця, Дністер та інших поверхневих джерел. Загалом у переліку йдеться про 32 водокористувачів області.

Щодо Тернопільської області, то обмеження стосуватимуться водозаборів із річок Золота Липа, Коропець, Криниця, Нараївка та Стрипа, а також інших поверхневих джерел і охоплюватимуть 7 водокористувачів області.

До слова, обмеження, які ухвалили, діятимуть до 15 жовтня, а після завершення цього терміну права водокористувачів мають відновитися. При цьому обмеження не поширюватимуться на забір води для питних потреб населення.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав про основні причини обміління річок, можливі наслідки та чим це загрожує. Більше читайте у матеріалі «Боротьба за воду більше не є сценарієм із фантастичних романів».