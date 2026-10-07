Роботи закінчать у червні 2027 року

У дворику львівської ратуші розпочали дослідження та реставрацію скульптури лева, якій понад 80 років. Її свого часу виявили на території колишнього профспілкового санаторію заводу у Брюховичах. На скульптуру звернув увагу історик Андрій Гречило.

Як повідомили 7 жовтня на сторінці Офісу охорони культурної спадщини, автором лева є відомий львівський скульптор Євген Дзиндра. Він також створив кам’яних левів, що стоять біля головного входу до ратуші. Дослідники припускають, що брюховицький лев міг бути однією з ранніх робіт митця або моделлю для майбутніх скульптур біля міськради.

Тепер лева з Брюховичів відновлюватимуть у дворику міської ратуші. Реставрація стане дипломним проєктом студентки кафедри архітектури та реставрації Львівської політехніки Софії Павленко. Роботами керуватиме доктор архітектури, професор Інституту архітектури та дизайну Львівської політехніки Олег Рибчинський.

фото Офісу охорони культурної спадщини

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На першому етапі фахівці детально обстежать скульптуру. Вони зафіксують її технічний стан, пошкодження та проблемні ділянки, після чого розроблять технологічну карту реставраційних робіт.

Консерваційний етап планують завершити до кінця грудня. Скульптуру очистять від бруду, моху та лишайників, законсервують відкриті металеві елементи залізобетонної конструкції та опрацюють тріщини, щоб у них не потрапляла вода.

Основні реставраційні роботи продовжать навесні. Тоді лева структурно зміцнять, відновлять втрачені фрагменти, проведуть біоцидну обробку та нанесуть захисне гідрофобне покриття. Через технологічні перерви весь процес триватиме кілька місяців.

Завершити реставрацію планують на початку червня 2027 року. Тоді у дворику ратуші студентка презентує свою дипломну роботу. Її навчальний проєкт водночас дозволить зберегти ще одну історичну скульптуру Львова.