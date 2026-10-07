Dognus закуповувала російське зерно

Росія внаслідок атак Сил оборони України втратила значну частину можливостей експортувати зерно через свої чорноморські та азовські порти. Каспійський маршрут має обмеження через нестачу флоту та високу вартість перевезень, а балтійські порти залишаються вразливими до українських атак. Тому РФ почала використовувати альтернативний маршрут через країни Балтії. Про це йдеться у статті «Бабеля», оприлюдненій 7 жовтня.

У Латвії та Естонії обговорюють, як обмежити транспортування російського зерна через свої території. 1 жовтня міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна заборонила транзит російського та білоруського зерна.

Латвія розглядає можливість підвищити до 300% митний збір на транспортування російського і білоруського зерна для подальшого експорту, якщо воно надходить з Росії. Крім того, у країні підготували законопроєкт, який передбачає повну заборону транзиту аграрної та кормової продукції російського і білоруського походження та її зберігання у латвійських портах.

Литва залишається єдиною з трьох країн, яка поки не обмежила транзит російського зерна. З початку вересня там перевіряють, чи не перевозять через країну зерно з окупованих Росією українських територій. Якщо воно не походить із цих територій, його транзит не обмежують.

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Колишній міністр оборони, а нині заступник голови комітету з нацбезпеки Сейму Литви Лаурінас Кащюнас розповів, що значну частину російського зерна в Литві експортує компанія Dognus. За його словами, якщо за весь 2025 рік вона перевезла приблизно 150–200 тис. тонн, то у 2026 році вийшла на ці обсяги вже за дев’ять місяців. Прогнозований план на рік – 270 тис. тонн.

Розслідування литовських медіа та дані співрозмовників «Бабеля» вказують на зв’язок компанії Dognus з росіянами Олександром і Дмитром Долговими – власниками великого агрохолдингу в Калінінградській області РФ. Брати Долгови підтримують російську армію, а їхні компанії співпрацюють із російською пенітенціарною системою.

Кащюнас вважає, що Долгови використовують компанію, щоб сховати свої гроші від західних санкцій. Зв’язок компанії з російським агробізнесом простежується, зокрема, через її сайт та матеріали, пов’язані з «Долгов Групп».

«Брати Долгови підтримують російські військові формування, які беруть участь в агресії проти України. Тому питання треба ставити не лише про заборону транспортування зерна, а й про включення цих людей в санкційні списки Європейського Союзу», – заявив Лаурінас Кащюнас.