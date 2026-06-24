Артурас Жарновскіс є керівником литовських програм Co-create Future of Ukraine

Керівник литовських програм «Co-Create Future of Ukraine» Артурас Жарновскіс під час міжнародної конференції «День стійкості Львова» наголосив, що успішна Україна є ключовим елементом безпеки та майбутнього Литви.

«Звісно, ми розуміємо, що існує пропаганда і триває інформаційна війна. Ми також усвідомлюємо, що маємо спільного ворога. Литва добре розуміє: успішна Україна – це ключовий елемент успішної Литви. І ця підтримка – не лише державна, це підтримка людей», – розповів Артурас Жарновскіс.

За його словами, литовці підтримують боротьбу України за свободу та незалежність. Він наголосив, що агресивна політика Росії не є чимось новим для Литви, а їхнє втручання у справи інших країн тривають багато років. На знак солідарності з українцями він також продемонстрував браслети на руці. На одному з них англійською, а на іншому українською мовою був напис: «За нашу і вашу свободу».

«Це боротьба, яка триває давно, і я не думаю, що це скоро зміниться. Тому продовжуйте свою справу, тримайтеся, підтримуйте Україну, і ми переможемо», – наголосив Артурас Жарновскіс.

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Зазначимо, що Артурас Жарновскіс є керівником литовських програм Co-create Future of Ukraine. Він працює у сфері відбудови та відновлення України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він активно займається гуманітарними та інвестиційними проєктами, спрямованими на відновлення української медичної інфраструктури, реабілітацію постраждалих та розвиток системи Unbroken у Львові.