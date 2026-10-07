Анну Скороход судитимуть у справі щодо підкупу РНБО

середу, 7 жовтня, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передав до суду обвинувальний акт у справі щодо народної депутатки Анни Скороход. Політикиню підозрюють у вимаганні хабаря за запровадження санкцій. Про це йдеться у повідомленні САП, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що злочинна організація, яку очолювала Анна Скороход, запропонувала підприємцю за хабар у 250 тис. доларів накласти санкції на підприємство-конкурента.

Після отримання частини хабаря – 125 тис. доларів – фігуранти запевняли підприємця, що передадуть гроші співробітникам РНБО, а як доказ надали замовнику фото додатка до санкційного списку. Проте, за даними правоохоронців, насправді грошей співробітникам РНБО не передавали. Відповідно, і рішення про накладення санкцій також не було.

Політикині загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, а також конфіскація майна.

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Нагадаємо, 5 грудня 2025 року НАБУ провело обшуки в Анни Скороход, і того ж дня нардепці оголосили підозру у підбурюванні до хабарництва (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України). 9 грудня Вищий антикорупційний суд застосував до народної депутатки Анни Скороход запобіжний захід у вигляді застави – понад 3 млн 28 тис. грн. 14 грудня за народну депутатку внесли заставу, а вже в січні з неї зняли електронний браслет.

Сама Анна Скороход заявляла, що їй нічого приховувати, а слідчі дії стосовно неї назвала «тиском на опозицію».

Додамо, що спільник Анни Скороход у липні 2026 року уклав угоду з прокурором САП. У межах угоди чоловік визнав себе винним у підбурюванні представника підприємця до надання хабаря Анні Скороход. Йому призначили покарання у вигляді умовного позбавлення волі на 5 років. Також він зобовʼязується переказати 700 тис. грн на підтримку ЗСУ у фонд United24.