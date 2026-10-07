На українському IT-ринку значно зросла конкуренція

На українському IT-ринку зменшилася кількість вакансій і зросла конкуренція за роботу. У вересні на одну пропозицію для фронтенд-розробників надходило в середньому 275 відгуків. Водночас кількість вакансій у сфері оборонних технологій сягнула рекорду. Про це йдеться у дослідженні DOU за третій квартал.

Так, у вересні компанії розмістили на DOU 6340 вакансій – майже на 12% менше, ніж роком раніше, коли було 7194 пропозиції.

Зниження триває після березневого піку, коли на платформі було майже 8 тис. відкритих позицій. Одночасно побільшало людей, які шукають роботу: у червні на вакансії відгукувалися близько 22 тис. кандидатів, у липні та серпні – 24 тис., а у вересні – вже 27 тис.

Де найбільше скоротили прийом на роботу?

Найбільше вакансій у третьому кварталі втратили маркетинг, дизайн і фронтенд-розробка. Порівняно з попереднім кварталом кількість пропозицій для маркетологів скоротилася на 351, для дизайнерів – на 142, для фронтенд-інженерів – на 140. Попри скорочення, маркетинг залишився найбільшою категорією за кількістю вакансій, зокрема за квартал компанії опублікували 1863 пропозиції.

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Серед окремих напрямів розробки найбільше падіння зафіксували у Ruby – на 58%. Кількість вакансій для iOS/macOS-фахівців зменшилася на 49%, React Native – на 33%, Android – на 23%. Поменшало також пропозицій для HR-фахівців, спеціалістів підтримки, Node.js-розробників і менеджерів проєктів.

Кількість вакансій на IT ринку в Україні / Інфографіка DOU

Конкуренція за роботу висока

Найвища конкуренція у вересні була серед фронтенд-розробників. На одну вакансію припадало в середньому 275 відгуків, тоді як кількість відкритих позицій у цьому напрямі скоротилася з 302 у січні до 91 у вересні. До п’ятірки напрямів із найбільшою кількістю відгуків на вакансію також увійшли:

Node.js – 185;

QA, або тестування – 113;

PHP – 110;

React Native – 110.

Зросла конкуренція і серед інших фахівців. Наприклад, на одну вакансію менеджера проєктів припадало в середньому 70 відгуків, дизайнера – 63, HR-фахівця – 44, продуктового менеджера – 42. У DevOps цей показник становив 38, у сфері штучного інтелекту та машинного навчання – 34.

Водночас серед C++-розробників конкуренція була помітно нижчою – у середньому 14,5 відгуку на вакансію.

Яких фахівців шукають активніше?

На тлі загального скорочення у третьому кварталі зросла кількість вакансій у напрямах Legal, Security, Hardware та Architect – для юристів, фахівців із безпеки, розробників апаратного забезпечення та архітекторів систем. У вересні компанії опублікували 134 вакансії у Security – рекордний показник для цього напряму. На одну позицію припадало в середньому вісім відгуків.

Ще нижчою була конкуренція у Hardware, за 274 вакансій – у середньому 3,5 відгуку на кожну. У напрямі Embedded, тобто розробці вбудованих систем, було шість відгуків на вакансію, серед системних адміністраторів – 12.

Оборонні технології встановили рекорд

Кількість вакансій у DefTech – сфері оборонних технологій – продовжує зростати. У вересні на DOU було 1395 таких позицій, що стало рекордом. Кандидати залишили на них близько 12,7 тисячі відгуків – у середньому дев’ять на вакансію.

Три найактивніші роботодавці на платформі у третьому кварталі були пов’язані із Силами оборони та оборонними технологіями. Серед IT-компаній найбільше вакансій розмістили SKELAR, Boosta та Ciklum.

До слова, в українській IT-сфері найвищі зарплати отримують керівники технічних напрямів. Так, як повідомляла та ж платформа DOU, у червні 2026 року їхня медіанна зарплата становила 6110 доларів після сплати податків.