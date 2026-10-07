Місто шукає вирішення, щоб не допустити зупинку громадського транспорту

В Івано-Франківську через блокування платежів казначейством вчасно не отримати заробітні плати можуть працівники комунальних підприємств. Також затримки можуть вплинути на ремонт мереж та будівництво котелень, які мають завершити до початку опалювального сезону. Про це у середу, 7 жовтня, заступник міського голови, директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак повідомив журналістам сайту «Галка».

Як йдеться у повідомленні, блокування або відтермінування проведення виплат розпорядників місцевих бюджетів стосується не лише Івано-Франківська, а й інших міст України. Проте, за словами посадовця, місто шукає вирішення, щоб не допустити зупинку громадського транспорту.

«Ми вже це відчуваємо. Зокрема, скажімо, по відношенню до нашого комунального підприємства “Електроавтотранс”, де казначейська служба не пропускає платежі. А в тих платежах в основному це заробітна плата, а також паливно-мастильні матеріали та інше. Ми зараз шукаємо шляхи, як все-таки виплачувати ці кошти, щоб громадський транспорт не зупинявся і люди не відчували проблем», – повідомив Михайло Смушак.

Пасодовиць наголосив, що затримка виплати заробітних плат є неприпустимою. За його словами, блокування коштів також ускладнює підготовку міста до зимового сезону. Йдеться, зокрема, про ремонт мереж у будинках та магістралей.

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«В Івано-Франківську ми зараз будуємо нові котельні для диверсифікації, щоб забезпечити теплом мешканців, школи та лікарні. Але це все впирається в необхідність проведення платежів з міського бюджету. Якщо йде затримка, підрядники не можуть виконати роботи в повному обсязі та розрахуватися зі своїми працівниками чи постачальниками обладнання», – наголосив заступник міського голови.

Разом з тим посадовці наголошують, що через затримку виплат ситуація в місті щодня стає дедалі критичнішою.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, блокування казначейством стосується також Львова та інших міст України, тому Асоціація міст звернулася до уряду. У заяві вказано, що окрім затримки виплат зарплат комунальникам, громадам також заблоковано можливість купувати паливо для автомобілів, які виїжджають надавати медичну допомогу або розбирати завали після обстрілів. Зупинено оплату робіт і обладнання для медичних, освітніх і соціальних закладів, підготовки до опалювального сезону й виконання планів стійкості.

До слова, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що відмовляється від своєї заробітної плати через затримки виплат. Вслід за ним виконувач обов’язків голови Львівської облради Юрій Холод повідомив, що підтримує позицію мера міста і також відмовився від зарплати.