Росіяни побудували амфітеатр на місці давньої оборонної цитаделі

Головне управління розвідки встановило росіян, причетних до незаконних розкопок на території Херсонеса Таврійського та Мірмекію в окупованому Криму. Про це розвідники повідомили у середу, 7 жовтня, у своєму телеграм-каналі.

Як повідомили у ГУР, росіяни з 2020 року розпочали на території Херсонеса Таврійського незаконні розкопки та будівництво. Влітку 2024 року росіяни оголосили про відкриття так званого історико-археологічного парку та музею. Комплекс назвали «Новый Херсонес».

«Зведення комплексу супроводжувалося втручанням в історико-археологічне середовище пам’ятки. Проведення будівельних робіт призвело до суттєвого пошкодження та знищення частини культурного шару», – наголосили у ГУР.

За даними розвідки, до незаконної діяльності на території пам’ятки античної доби причетні:

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Наталія Соловйова – директорка Центру рятівної археології Інституту історії матеріальної культури Російської академії наук (РАН);

Іван Єсін – директор Фонду підтримки гуманітарних наук «Моя история»;

Максим Жукалов – так званий заступник губернатора міста Севастополя;

Лариса Шепко – професорка кафедри всесвітньої історії «Донецького державного університету».

Херсонес Таврійський – античне місто-держава, засноване давніми греками у IV столітті до нашої ери. Упродовж своєї історії він був важливим осередком торгівлі та ремесел і мав демократичний устрій. У V столітті Херсонес увійшов до складу Візантійської імперії та згодом перетворився на один із ключових центрів поширення християнства в південному Криму. Пам’ятка має світове значення та є унікальною для античної спадщини Криму.

Крім того, за даними розвідки, до незаконної Мірмекійської археологічної експедиції «Ермітажу» на території Криму причетна Надєжда Міліхіна. Вона – молодша наукова співробітниця Відділу історії античної культури Федеральної державної бюджетної установи науки РФ Інституту історії матеріальної культури РАН. Під час так званої експедиції до Мірмекію вона була заступницею російського археолога Алєксандра Бутягіна, якого Офіс генерального прокурора оголосив у розшук влітку 2024 року.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Алєксандра Бутягіна затримали у Варшаві. Україна подала запит на його екстрадицію, який Варшавський суд задовольнив. Однак 28 квітня 2026 року стало відомо, що Польща видалаБутягіна Білорусі у межах обміну вʼязнями.